Пятый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Благодаря первом золоту в общекомандном медальном зачете сборная Грузии совершила большой скачок вперед, переместившись с 36 на 19 место

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Пятый день Олимпийских игр в Токио стал для сборной Грузии "золотым". На высшую ступень пьедестала почета поднялся дзюдоист Лаша Бекаури.

Лаша Бекаури – дзюдо, (-90 кг)

В том, что Лаша Бекаури стал Олимпийским чемпионом, есть определенная закономерность. Именно в весовой категории до 90 кг грузинские дзюдоисты чаще всего выигрывали золото Олимпиад. Более того, самую первую золотую медаль в истории независимой Грузии завоевал Зураб Звиадаури, выступавший в этой весовой категории. Произошло это в Афинах в 2004 году.

На следующих Играх в Пекине (2008) традицию продолжил Ираклий Цирекидзе, а на Олимпиадае в Рио-де-Жанейро (2016) серебряным призером стал Варлам Липартелиани. И вот сейчас успеха добился Лаша Бекаури.

Но 21-летний Бекаури вообще мог пропустить Олимпиаду в Токио. Приблизительно месяц назад, на чемпионате мира в Будапеште, грузинский дзюдоист получил серьезную травму плеча, и его участие в Играх было под вопросом. Восстановиться спортсмену помог главный врач олимпийской сборной Грузии – Зураб Кахабришвили.

"Зураб Кахабришвили – лучший в мире врач. Месяц назад я получил травму плеча и не знал, смогу ли принять участие в Олимпийских играх. Это полностью его заслуга, что к соревнованиям я подошел в отличном состоянии и показал свое лучшее дзюдо", - сказал Бекаури после церемонии награждения.

Медаль, завоеванная Бекаури, стала для сборной Грузии третьей на ОИ в целом и первой золотой. Ранее серебряными призерами Игр стали еще два дзюдоиста – Важа Маргвелашвили (-66 кг) и Лаша Шавдатуашвили (-73 кг).

Стоит также отметить, что дзюдоисты сборной Грузии еще ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей (начиная с 1996 года в Атланте). К этому моменту грузинские спортсмены завоевали на ОИ 35 медалей, из которых 11 на счету дзюдоистов (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы).

Благодаря золоту Бекаури, в общекомандном медальном зачете сборная Грузии совершила большой скачок вперед, переместившись с 36 на 19 место.

© AFP / GLYN KIRK Николоз Басилашвили

Николоз Басилашвили – теннис

К сожалению, сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на ОИ. В 1/16 финала Басилашвили в двух сетах – 4:6, 6:7, уступил пятой ракетке мира Александру Звереву из Германии.

29 июля сборную Грузии на ОИ представит только один спортсмен – дзюдоист Варлам Липартелиани (-100 кг).

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