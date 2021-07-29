Шестой день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Шестой соревновательный день Олимпийских игр в Токио не принес грузинским болельщикам положительных эмоций. Практически все рассчитывали на медаль Варлама Липартелиани в дзюдо, но надежды так и остались надеждами

Варлам Липартелиани – дзюдо, (-100 кг)

Georgian National Olympic Committee / FB Дзюдоист Варлам Липартелиани а Олимпиаде в Токио

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) Липартелиани плакал на пьедестале, получив серебряную медаль. В Токио капитан сборной Грузии рассчитывал только на золото, и к этому были все предпосылки. Но судьба распорядилась иначе.

Начало турнира для Липо сложилось самым лучшим образом – две чистые победы над Рамаданом Дарвишем (Египет) и Шади аль Нахасом (Канада), но дальше полуфинала грузинский спортсмен не прошел, проиграв Аарону Вольфу из Японии.

Оставался еще шанс на бронзовую медаль, но в поединке за третье место Липартелиани не нашел весомых аргументов в борьбе с Ниязом Ильясовым из России. Вазари за 37 секунд до финальной сирены перечеркнул надежды Липартелиани на подиум.

Нино Салуквадзе – стрельба из пистолета, 25 метров

photo : Georgian National Olympic Committee / FB Нино Салуквадзе на Олимпиаде в Токио

На Играх в Токио Нино Салуквадзе уже выступала, но показала далеко не лучший свой результат. Олимпийская чемпионка Сеула (1988) слабо выступила в квалификации в соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) и не сумела отобраться в финал.

Второй шанс Салуквадзе побороться за медаль – стрельба из спортивного пистолета (25 метров). В первой квалификации (три подхода по 10 выстрелов), легендарная грузинская спортсменка набрала 291 очко (94, 98, 99) и по ее итогам занимает седьмое место.

Вторая квалификация (быстрая стрельба) состоится 30 июля. По сумме двух видов восемь лучших стрелков попадут в финал. Медали в этой дисциплине будут разыграны в этот же день.

30 июля сборную Грузии на ОИ представят четыре спортсмена: Гурам Тушишвили (дзюдо), Эскерхан Мадиев (бокс), София Шатиришвили (легкая атлетика, толкание ядра) и Нино Салуквадзе.

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