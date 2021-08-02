Десятый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Десятый соревновательный день на Олимпиаде в Токио, вновь стал для сборной Грузии "серебряным". Уже в четвертый раз. Вице-чемпионом Игр стал борец греко-римского стиля Якоб Каджая.

Якоб Каджая – греко-римская борьба (-130 кг)

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Борец Якоб Каджая с серебряной наградой на Олимпийских играх

Конечно, проигрывать в финале всегда обидно. Кажется, что вот оно золото – только рукой до него подать. Но в случае с Каджая это не совсем так. Дело в том, что его соперником по финалу был легендарный кубинец Михаин Лопес Нуньес.

К своим 38 годам Лопес трижды (!) выиграл Олимпийские игры (2008, 2012, 2016) и пять раз становился чемпионом мира. Большинство специалистов и аналитиков считали, что именно кубинец является ярко выраженным фаворитом финала.

© photo: Sputnik / Владимир Песня Михаин Лопес Нуньес (Куба) и Якоб Каджая (Грузия) в финальном поединке на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 130 кг на XXXII Олимпийских играх в Токио

Так оно и получилось. По счету Лопес выиграл достаточно "скромно" - всего 5:0, но преимущество островитянина было подавляющим. Положа руку на сердце – у Каджая вряд ли были шансы выиграть здесь и сейчас.

Стоит также отметить, что мотивация Лопеса была запредельной. Завоевав четвертое золото Олимпиад, кубинец побил рекорд легендарного советского и российского борца в этой же весовой категории – Александра Карелина. Карелин стал Олимпийским чемпионом в Сеуле (1988), Барселоне (1992), Атланте (1996), но в Сиднее (2000) завоевал "лишь" серебро.

"Я сделал все возможное, чтобы завоевать для Грузии вторую золотую медаль на Олимпиаде, но Лопес – очень сильный спортсмен и заслуживает четвертой победы на Играх. Я рад, что мне представилась возможность бороться в финале с такой легендой. Я старался изо всех сил и, думаю, что серебро, в такой ситуации – неплохой результат", - сказал после церемонии награждения Каджая журналистам.

Серебро Каджая – шестая медаль сборной Грузии на ОИ в Токио и четвертая серебряная. На данный момент грузинская сборная занимает 27 место в общекомандном медальном зачете.

Георгий Мелия – греко-римская борьба (-97 кг)

Казалось, что для Георгия Мелия Олимпиада в Токио закончилась не успев начаться. В первом же поединке соперником грузинского борца был Муса Евлоев (Россия) – действующий и двухкратный чемпион мира, действующий и двухкратный чемпион Европы. Одним словом – очень серьезный оппонент.

Статус фаворита Евлоев оправдал достаточно уверенно, победив 3:1. Грузинским болельщикам оставалось надеяться на то, что Евлоев выйдет в финал соревнований. Тогда Мелия попадал в репешаж и грузина появлялся шанс на бронзовую медаль.

Так и случилось. За золото Олимпиады Евлоев поборется с Артуром Алексаняном из Армении, а Мелия в репешаже встретится с Алексом Соке из Венгрии. В случае успеха, за третье место на ОИ грузинский борец встретится с Тадеушем Михаликом из Польши.

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