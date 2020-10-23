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Лидеры ЕНД слушают обращение Михаила Саакашвили по скайпу на партийном съезде

"Единое национальное движение" - справка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Справки
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Выборы 2020: портреты грузинских партий (8)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201023/249785632/Edinoe-natsionalnoe-dvizhenie.html

Все, что нужно знать о партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – справка Sputnik Грузия

  • Бывшая правящая партия, главная оппозиционная партия Грузии. 
  • Основана в октябре 2001 года на то время экс-министром юстиции Грузии, а впоследствии президентом страны Михаилом Саакашвили. Партия выступала за проведение реформ и вступление Грузии в НАТО и ЕС.
  • Спустя год "Нацдвижение" в блоке с "Республиканской партией" и "Консервативной партией" получило 24% голосов на выборах в сакребуло (горсовет) Тбилиси и разделила победу с "Лейбористкой партией Грузии". Лидер "Нацдвижения" Михаил Саакашвили стал председателем столичного сакребуло.
  • В результате парламентских выборов 2 ноября 2003 года "Нацдвижение", которое также участвовало в выборах в блоке с "Республиканской партией" и "Консервативной партией", заняло третье место, проиграв правящей партии и ее союзнику. Однако результаты экзитполов показали ее победу, а международные наблюдатели заявили, что выборы прошли с серьезными нарушениями.
  • На фоне этих обстоятельств Нацдвижение вместе с партией Зураба Жвания и Акакием Асатиани вывели своих сторонников на акции протеста, которые впоследствии получили название "Революции роз".
  • 23 ноября 2003 года президент Грузии Эдуард Шеварднадзе подал в отставку, после чего результаты голосования по пропорциональной системе были признаны недействительными.
  • 4 января 2004 года прошли внеочередные президентские выборы, которые Саакашвили выиграл с 96% голосов, а 28 марта 2004 года прошли повторные парламентские выборы, которые "Нацдвижение" выиграло с 67% и получило конституционное большинство.
  • Уже без консерваторов и республиканцев "Единое национальное движение" в 2008 году снова выигрывает парламентские выборы и сохраняет конституционное большинство
  • Основатель партии Михаил Саакашвили дважды избирался на пост президента Грузии. В 2004 он набрал 96% голосов, в 2008 – 53%.
  • В 2012 году проигрывает парламентские выборы и переходит в оппозицию. Партия остается второй по величине партией в Грузии и главной оппозиционной силой страны.
  • "Нацдвижение" с 2012 года проиграло пять выборов подряд – два раза президентские, парламентские выборы и два раза выборы в органы местной власти. За это время многие ее лидеры оказались за решеткой, а сам Саакашвили был вынужден покинуть страну.
  • Михаил Саакашвили в Грузии обвиняется в совершении ряда преступлений и объявлен в розыск. Он потерял гражданство Грузии и в данный момент является гражданином Украины. 
  • Результаты партии на выборах за последние восемь лет:
     Год  Вид выборов  Количество  голосов  Доля проголосовавших
     2012  Парламентские      867 432  40,34%
     2013  Президентские  354 103  21,72%
     2014  Органы местной власти  317 395  22,42%
     2016  Парламентские       477 053  27,11%
     2017  Органы местной власти  256 547  17,08%
     2018  Президентские I тур  601 224  37,74%
     2018  Президентские II тур  780 680  40,48%
  • За 19 лет существования партия претерпела существенные изменения, множество ее бывших лидеров основали свои партии.
  • Первая серия расколов произошла во время пребывания партии у власти, когда в оппозицию поочередно ушли нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, лидер партии "Движение за справедливую Грузию" Зураб Ногаидели, уже бывший лидер партии "Наша Грузия – свободные демократы" Ираклий Аласания.
  • Второй раскол случился уже во время пребывания "Нацдвижениия" в оппозиции, когда сначала из ее рядов вышли лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, а в 2016 году партия потеряла основную часть своих лидеров под предводительством Гиги Бокерия, Гиги Угулава, Давида Бакрадзе, которые основали свою партию "Европейская Грузия" и забрали большую часть мест "Нацдвижения" в парламенте. 
  • Лидеры партии и знаковые фигуры: экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили,  экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, экс-депутат Ника Мелия, экс-глава Аджарской АР Леван Варшаломидзе.
  • Во время пребывания у власти был проведено множество реформ по всем возможным сферам. Партия изменила в Грузии все, начиная с системы образования и здравоохранения до экономики, социальной политики и сферы правосудия. Наиболее успешной считается реформа полиции, снижение бюрократии и борьба с криминалом. 
  • С именем "Нацдвижения" связано немалое число скандалов, среди которых самыми громкими стали: разгоны митингов оппозиции в 2007 и 2011 годах, сокрытие громких дел с участием представителей высших эшелонов власти, августовский конфликт 2008 года, приведший к разрыву дипломатических отношений с Россией.
  • Партия идет на выборы под номером "5" в блоке под названием "Сила в единстве" с четырьмя партиями: "Государство для народа", "Прогресс и свобода", "Республиканская партия Грузии" и "Европейские демократы". Лозунгом партии является "Богатая Грузия – сильная семья".
  • В своей программе она обещает вступление в НАТО и ЕС, а также сохранение Женевского формата переговоров с Россией. 
  • Что обещает партия Саакашвили после выборов? Коротко и ясно>>
  • Рейтинг "Нацдвижения" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
 Опрос  Рейтинг
 NDI    5%
 IRI  16%
 Gorbi   11,9%
 Ipsos  17,4%
 Edison Research  17%
 Survation  19,8%
Темы:
Выборы 2020: портреты грузинских партий (8)
Теги:
Единое Нацдвижение, Грузия, выборы


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