"Единое национальное движение" - справка

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Гамкрелидзе: Грузия перешла в "красную зону" и готовится к пику коронавируса С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 24 562 случая инфицирования коронавирусом. Уже который день суточный прирост ковид-зараженных представляет собой четырехзначные цифры 91

"Он старался не оставлять следов и не курил" – экс-заложники о захватчике банка в Зугдиди Страх, паника, нервы – что только не пришлось пережить заложникам во время нападения на банк на западе Грузии, во время жуткого происшествия, которое напугало всю страну 543