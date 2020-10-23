"Единое национальное движение" - справка

- Бывшая правящая партия, главная оппозиционная партия Грузии.
- Основана в октябре 2001 года на то время экс-министром юстиции Грузии, а впоследствии президентом страны Михаилом Саакашвили. Партия выступала за проведение реформ и вступление Грузии в НАТО и ЕС.
- Спустя год "Нацдвижение" в блоке с "Республиканской партией" и "Консервативной партией" получило 24% голосов на выборах в сакребуло (горсовет) Тбилиси и разделила победу с "Лейбористкой партией Грузии". Лидер "Нацдвижения" Михаил Саакашвили стал председателем столичного сакребуло.
- В результате парламентских выборов 2 ноября 2003 года "Нацдвижение", которое также участвовало в выборах в блоке с "Республиканской партией" и "Консервативной партией", заняло третье место, проиграв правящей партии и ее союзнику. Однако результаты экзитполов показали ее победу, а международные наблюдатели заявили, что выборы прошли с серьезными нарушениями.
- На фоне этих обстоятельств Нацдвижение вместе с партией Зураба Жвания и Акакием Асатиани вывели своих сторонников на акции протеста, которые впоследствии получили название "Революции роз".
- 23 ноября 2003 года президент Грузии Эдуард Шеварднадзе подал в отставку, после чего результаты голосования по пропорциональной системе были признаны недействительными.
- 4 января 2004 года прошли внеочередные президентские выборы, которые Саакашвили выиграл с 96% голосов, а 28 марта 2004 года прошли повторные парламентские выборы, которые "Нацдвижение" выиграло с 67% и получило конституционное большинство.
- Уже без консерваторов и республиканцев "Единое национальное движение" в 2008 году снова выигрывает парламентские выборы и сохраняет конституционное большинство.
- Основатель партии Михаил Саакашвили дважды избирался на пост президента Грузии. В 2004 он набрал 96% голосов, в 2008 – 53%.
- В 2012 году проигрывает парламентские выборы и переходит в оппозицию. Партия остается второй по величине партией в Грузии и главной оппозиционной силой страны.
- "Нацдвижение" с 2012 года проиграло пять выборов подряд – два раза президентские, парламентские выборы и два раза выборы в органы местной власти. За это время многие ее лидеры оказались за решеткой, а сам Саакашвили был вынужден покинуть страну.
- Михаил Саакашвили в Грузии обвиняется в совершении ряда преступлений и объявлен в розыск. Он потерял гражданство Грузии и в данный момент является гражданином Украины.
- Результаты партии на выборах за последние восемь лет:
Год Вид выборов Количество голосов Доля проголосовавших 2012 Парламентские 867 432 40,34% 2013 Президентские 354 103 21,72% 2014 Органы местной власти 317 395 22,42% 2016 Парламентские 477 053 27,11% 2017 Органы местной власти 256 547 17,08% 2018 Президентские I тур 601 224 37,74% 2018 Президентские II тур 780 680 40,48%
- За 19 лет существования партия претерпела существенные изменения, множество ее бывших лидеров основали свои партии.
- Первая серия расколов произошла во время пребывания партии у власти, когда в оппозицию поочередно ушли нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе, лидер партии "Движение за справедливую Грузию" Зураб Ногаидели, уже бывший лидер партии "Наша Грузия – свободные демократы" Ираклий Аласания.
- Второй раскол случился уже во время пребывания "Нацдвижениия" в оппозиции, когда сначала из ее рядов вышли лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, а в 2016 году партия потеряла основную часть своих лидеров под предводительством Гиги Бокерия, Гиги Угулава, Давида Бакрадзе, которые основали свою партию "Европейская Грузия" и забрали большую часть мест "Нацдвижения" в парламенте.
- Лидеры партии и знаковые фигуры: экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, экс-депутат Ника Мелия, экс-глава Аджарской АР Леван Варшаломидзе.
- Во время пребывания у власти был проведено множество реформ по всем возможным сферам. Партия изменила в Грузии все, начиная с системы образования и здравоохранения до экономики, социальной политики и сферы правосудия. Наиболее успешной считается реформа полиции, снижение бюрократии и борьба с криминалом.
- С именем "Нацдвижения" связано немалое число скандалов, среди которых самыми громкими стали: разгоны митингов оппозиции в 2007 и 2011 годах, сокрытие громких дел с участием представителей высших эшелонов власти, августовский конфликт 2008 года, приведший к разрыву дипломатических отношений с Россией.
- Партия идет на выборы под номером "5" в блоке под названием "Сила в единстве" с четырьмя партиями: "Государство для народа", "Прогресс и свобода", "Республиканская партия Грузии" и "Европейские демократы". Лозунгом партии является "Богатая Грузия – сильная семья".
- В своей программе она обещает вступление в НАТО и ЕС, а также сохранение Женевского формата переговоров с Россией.
- Что обещает партия Саакашвили после выборов? Коротко и ясно>>
- Рейтинг "Нацдвижения" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
|Опрос
|Рейтинг
|NDI
|5%
|IRI
|16%
|Gorbi
|11,9%
|Ipsos
|17,4%
|Edison Research
|17%
|Survation
|19,8%