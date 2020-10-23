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Мамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников

"Лело для Грузии" - справка

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Справки
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (458)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201023/249791363/Lelo-dlya-Gruzii---spravka.html

Все, что нужно знать о новой партии, основанной успешным банкиром Мамукой Хазарадзе – справка Sputnik Грузия

  • Самая молодая оппозиционная партия в Грузии

Банкиры рвутся к власти: почему "Лело" - темная лошадка грузинских выборов?>>

  • Основана в декабре 2019 года банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые решили создать третью силу в Грузии - альтернативу миллиардеру Иванишвили и экс-президенту Саакашвили.
  • Основатели партии – изветные грузинские банкиры, создавшие в начале 90-х один из самых успешных и крупнейших банков в Грузии TBC Bank.
  • Партия "Лело для Грузии" фактически объединила в себе еще две партии "Движение строительства" экс-спикера парламента Давида Усупашвили и партию "Новые правые". Также в партии оказались сотрудники администрации экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили, известные бизнесмены и эксперты.
  • Лидеры партии и знаковые фигуры: Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Давид Усупашвили, Пикрия Чихрадзе, Мамука Кацитадзе, Каха Кожоридзе, Анна Нацвлишвили.
  • Идеология партии – центристкая, при которой максимально свободный бизнес берет на себя социальную ответственность перед обществом за создание достойных зарплат, борьбу с бедностью и безопасный труд.
  • С именами лидеров партии Хазарадзе и Джапаридзе ассоциируется крупное уголовное дело об отмывании денег и скандал по поводу обвинений лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в давлении на бизнес. И Хазарадзе и Джапаридзе находятся под следствием и находятся на свободе под залог.
  • На выборы партия идет под номером 56 с лозунгом "Сдвинь Грузию".
  • Обещает держать курс на интеграцию НАТО и ЕС и сохранить диалог с Россией в международном формате.

  • "План Маршалла" от партии "Лело для Грузии" – основные тезисы предвыборной программы>>

  • Рейтинг "Лело для Грузии" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
     Опрос  Рейтинг
      Gorbi  2,9%
     Опрос Ipsos  3,6%
     Опрос Edison Research  2%
     Опрос Survation  3,1%
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (458)


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