"Лело для Грузии" - справка

- Самая молодая оппозиционная партия в Грузии
Банкиры рвутся к власти: почему "Лело" - темная лошадка грузинских выборов?>>
- Основана в декабре 2019 года банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые решили создать третью силу в Грузии - альтернативу миллиардеру Иванишвили и экс-президенту Саакашвили.
- Основатели партии – изветные грузинские банкиры, создавшие в начале 90-х один из самых успешных и крупнейших банков в Грузии TBC Bank.
- Партия "Лело для Грузии" фактически объединила в себе еще две партии "Движение строительства" экс-спикера парламента Давида Усупашвили и партию "Новые правые". Также в партии оказались сотрудники администрации экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили, известные бизнесмены и эксперты.
- Лидеры партии и знаковые фигуры: Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Давид Усупашвили, Пикрия Чихрадзе, Мамука Кацитадзе, Каха Кожоридзе, Анна Нацвлишвили.
- Идеология партии – центристкая, при которой максимально свободный бизнес берет на себя социальную ответственность перед обществом за создание достойных зарплат, борьбу с бедностью и безопасный труд.
- С именами лидеров партии Хазарадзе и Джапаридзе ассоциируется крупное уголовное дело об отмывании денег и скандал по поводу обвинений лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в давлении на бизнес. И Хазарадзе и Джапаридзе находятся под следствием и находятся на свободе под залог.
- На выборы партия идет под номером 56 с лозунгом "Сдвинь Грузию".
- Обещает держать курс на интеграцию НАТО и ЕС и сохранить диалог с Россией в международном формате.
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"План Маршалла" от партии "Лело для Грузии" – основные тезисы предвыборной программы>>
- Рейтинг "Лело для Грузии" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
Опрос Рейтинг Gorbi 2,9% Опрос Ipsos 3,6% Опрос Edison Research 2% Опрос Survation 3,1%