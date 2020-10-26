"Стратегия Агмашенебели" - справка

- Оппозиционная партия
- Основана в июне 2016 года бывшим членом "Единого национального движения", экс-министром юстиции Георгием Вашадзе.
- Изначально носила название "Новая Грузия".
- Впервые принимала участие в парламентских выборах 2016 года в блоке с партией "Государство для народа", но не смогла преодолеть 5% барьер.
- На президентских выборах 2018 года была в коалиции "Сила в единстве", куда на тот момент входили такие партии, как "Единое национальное движение", "За новую Грузию", "Государство для народа", "Национал-демократическая парти", "Христиан-консервативная партия", "Европейские демократы", "Гражданский альянс за свободу". Кандидат коалиции Григол Вашадзе занял второе место, уступив во втором туре Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта".
- В июле 2020 года партия покидает коалицию "Сила в единстве" и вместе с партией "Закон и справедливость" создает новое объединение "Стратегия Агмашенебели".
- Главные лица объединения: Георгий Вашадзе, Тако Чарквиани, Паата Манджгаладзе и Серго Чихладзе.
- Партия и ее лидер приобрели известность благодаря агрессивной рекламе в интернете и по телефону.
- При этом ей за четыре года существования удалось избежать громких скандалов.
- Партия идет на выборы в блоке с партией "Закон и справедливость" под номером "27" с лозунгом "Начнем возрождение – победим бедность".
- В своей программе она обещает продолжить интеграцию в ЕС и НАТО и сохранить диалог с Россией в рамках Женевских переговоров.
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Развитие Грузии от "Стратегии Агмашенебели": обещания Вашадзе>>
- Рейтинг "Стратегии Агмашенебели" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
|Опрос
|Рейтинг
|IRI
|4%
|Gorbi
|3,5%
|Ipsos
|3,4%
|Edison Research
|4%
|Survation
|5,1%