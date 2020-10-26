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Георгий Вашадзе

"Стратегия Агмашенебели" - справка

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Справки
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (477)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201026/249809356/Strategiya-Agmashenebeli---spravka.html

Все, что нужно знать о партии, основанной бывшим соратником Михаила Саакашвили, – справка Sputnik Грузия

  • Оппозиционная партия
  • Основана в июне 2016 года бывшим членом "Единого национального движения", экс-министром юстиции Георгием Вашадзе.
  • Изначально носила название "Новая Грузия".
  • Впервые принимала участие в парламентских выборах 2016 года в блоке с партией "Государство для народа", но не смогла преодолеть 5% барьер.
  • На президентских выборах 2018 года была в коалиции "Сила в единстве", куда на тот момент входили такие партии, как "Единое национальное движение", "За новую Грузию", "Государство для народа", "Национал-демократическая парти", "Христиан-консервативная партия", "Европейские демократы", "Гражданский альянс за свободу".  Кандидат коалиции Григол Вашадзе занял второе место, уступив во втором туре Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта".
  • В июле 2020 года партия покидает коалицию "Сила в единстве" и вместе с партией "Закон и справедливость" создает новое объединение "Стратегия Агмашенебели".
  • Главные лица объединения: Георгий Вашадзе, Тако Чарквиани, Паата Манджгаладзе и Серго Чихладзе.
  • Партия и ее лидер приобрели известность благодаря агрессивной рекламе в интернете и по телефону.
  • При этом ей за четыре года существования удалось избежать громких скандалов.
  • Партия идет на выборы в блоке с партией "Закон и справедливость" под номером "27" с лозунгом "Начнем возрождение – победим бедность".
  • В своей программе она обещает продолжить интеграцию в ЕС и НАТО и сохранить диалог с Россией в рамках Женевских переговоров.

  • Развитие Грузии от "Стратегии Агмашенебели": обещания Вашадзе>>

  • Рейтинг "Стратегии Агмашенебели" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
 Опрос  Рейтинг
  IRI  4%
 Gorbi  3,5%
 Ipsos  3,4%
 Edison Research       4%
 Survation  5,1%
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (477)


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