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Лидер Гирчи Зураб Джапаридзе

"Новый политический центр – Гирчи" - справка

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Справки
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Темы:
Выборы 2020: портреты грузинских партий (13)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20201026/249810887/Novyy-politicheskiy-tsentr--Girchi---spravka.html

Все, что нужно знать о партии, основанной бывшими соратниками Михаила Саакашвили, – справка Sputnik Грузия

  • Самая оригинальная партия в Грузии, находится в оппозиции
  • Основана в 2016 году тремя бывшими соратниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Зурой Джапаридзе, Гогой Хачидзе и Павле Кублашвили.
  • Партия добилась успехов благодаря умению находить пробелы в грузинском законодательстве, а также пиар-ходам в соцсетях.
  • Известность приобрела после основания своей церкви, вступив в ряды которой и став священниками, молодые люди получали возможность "откосить" от армии.
  • Популярность партии прибавила борьба за права наркоманов - через Конституционный суд партии удалось добиться сначала декриминализации, а после и легализации употребления марихуаны в Грузии.
  • Впервые партия приняла участие в выборах в 2018 году, ее лидер Зураб Джапаридзе для участия в выборах сменил имя на Зураб Гирчи Джапаридзе, на случай если ЦИК откажет партии в регистрации. На тех выборах он занял пятое место, потратив на избирательную кампанию меньше всех из 25 участников выборов.
  • Главные лица партии: Зураб Джапаридзе, Яго Хвичия, Герман Сабо, Вахтанг Мегрелишвили.
  • С именем партии связано множество скандалов и ярких событий. В канун 2018 года партия в прямом эфире посеяла марихуану у себя в офисе, наказания не последовало, так как количество изъятой марихуаны оказалось недостаточным для возбуждения уголовного или административного дела.
  • Также партия устроила неприличный перфоманс на де-факто границе с Южной Осетией, где лидеры партии и их сторонники обнажили "пятую точку".
  • В числе скандалов, связанных с партией, - проведенный в Тбилиси осенью 2018 года первый фестиваль марихуаны, на котором кандидат в президенты от партии раздал косяки с марихуаной, подбросив их вверх. Полиции до сих пор не удалось вычислить, кто получил эти косяки.
  • Кроме того, партия смогла найти уловку и в запрете на массовые сборища в период карантина, устроив акцию совместной прогулки. 
  • А после введения новых ограничений на работу такси в Тбилиси, партия открыла свою кампанию "Шмакси", где водители берут плату не за проезд, а за лекции.
  • Еще одной оригинальной идеей партии стал розыгрыш автомобиля "Тесла" между теми, кто пойдет на парламентские выборы и загрузит в соцсети свое фото рядом с избирательным участком. 
  • На выборы партия идет под номером "36" с лозунгом "Больше Гирчи в парламенте".
  • Среди обещаний партии углубить отношения с США и ЕС и сохранить диалог с Россией
  • Оригинальный подход к развитию страны: что предлагает народу "Гирчи"?>>
  • Рейтинг "Гирчи" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
 Опрос  Рейтинг
 Gorbi  2,7%
  Ipsos  1,8%
 Edison Research    2%
 Survation  2,1%
Темы:
Выборы 2020: портреты грузинских партий (13)


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