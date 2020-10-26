"Новый политический центр – Гирчи" - справка

- Самая оригинальная партия в Грузии, находится в оппозиции
- Основана в 2016 году тремя бывшими соратниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Зурой Джапаридзе, Гогой Хачидзе и Павле Кублашвили.
- Партия добилась успехов благодаря умению находить пробелы в грузинском законодательстве, а также пиар-ходам в соцсетях.
- Известность приобрела после основания своей церкви, вступив в ряды которой и став священниками, молодые люди получали возможность "откосить" от армии.
- Популярность партии прибавила борьба за права наркоманов - через Конституционный суд партии удалось добиться сначала декриминализации, а после и легализации употребления марихуаны в Грузии.
- Впервые партия приняла участие в выборах в 2018 году, ее лидер Зураб Джапаридзе для участия в выборах сменил имя на Зураб Гирчи Джапаридзе, на случай если ЦИК откажет партии в регистрации. На тех выборах он занял пятое место, потратив на избирательную кампанию меньше всех из 25 участников выборов.
- Главные лица партии: Зураб Джапаридзе, Яго Хвичия, Герман Сабо, Вахтанг Мегрелишвили.
- С именем партии связано множество скандалов и ярких событий. В канун 2018 года партия в прямом эфире посеяла марихуану у себя в офисе, наказания не последовало, так как количество изъятой марихуаны оказалось недостаточным для возбуждения уголовного или административного дела.
- Также партия устроила неприличный перфоманс на де-факто границе с Южной Осетией, где лидеры партии и их сторонники обнажили "пятую точку".
- В числе скандалов, связанных с партией, - проведенный в Тбилиси осенью 2018 года первый фестиваль марихуаны, на котором кандидат в президенты от партии раздал косяки с марихуаной, подбросив их вверх. Полиции до сих пор не удалось вычислить, кто получил эти косяки.
- Кроме того, партия смогла найти уловку и в запрете на массовые сборища в период карантина, устроив акцию совместной прогулки.
- А после введения новых ограничений на работу такси в Тбилиси, партия открыла свою кампанию "Шмакси", где водители берут плату не за проезд, а за лекции.
- Еще одной оригинальной идеей партии стал розыгрыш автомобиля "Тесла" между теми, кто пойдет на парламентские выборы и загрузит в соцсети свое фото рядом с избирательным участком.
- На выборы партия идет под номером "36" с лозунгом "Больше Гирчи в парламенте".
- Среди обещаний партии углубить отношения с США и ЕС и сохранить диалог с Россией.
- Оригинальный подход к развитию страны: что предлагает народу "Гирчи"?>>
- Рейтинг "Гирчи" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
|Опрос
|Рейтинг
|Gorbi
|2,7%
|Ipsos
|1,8%
|Edison Research
|2%
|Survation
|2,1%