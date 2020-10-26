"Новый политический центр – Гирчи" - справка

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В Грузии ношение масок на улицах может стать обязательным Сейчас помимо помещений и транспорта маски в открытом пространстве носит 60-64% населения страны, но эпидемиологи хотели бы довести этот показатель до 95% 1576

Выборы при пандемии: власти Грузии гарантируют безопасность Жители Грузии впервые будут выбирать депутатов в условиях пандемии - до голосования осталось меньше недели 237