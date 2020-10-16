Оригинальный подход к развитию страны: что предлагает народу "Гирчи"?

До парламентских выборов в Грузии остались две недели, партии продолжают знакомить избирателей со своими программами

Оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" представила свое оригинальное видение развития Грузии.

Грузия готовится к выборам: что обещают партии народу>>

Программа "Гирчи" радикально отличается от программ других партий, в ней нет обещаний о социальных благах, а только план серьезных изменений в стране.

Экономика

Передача государственного имущества в частную собственность;

Снижение налогов;

Сокращение трат на бюрократию.

Здравоохранение и социальная защита

Передача всего сектора здравоохранения в частную собственность;

Самоуправление в клиниках;

Повышение конкуренции в медицинской сфере для снижения цен.

Образование

Передача всей сферы образования в частную собственность;

Полное невмешательство государства в эту сферу;

Упразднение всех государственных регуляций в этой сфере.

Демократия

Финансирование НПО только через пожертвования;

Усиление института присяжных;

Прямые выборы судей первой инстанции;

Американские и британские судьи в судах первой и второй инстанции.

Внешняя политика

Свободное передвижение для граждан Грузии по всему миру;

Мирные отношения со всеми странами;

Углубление отношений с США.

Знакомьтесь с предвыборными программами других партий: