Оригинальный подход к развитию страны: что предлагает народу "Гирчи"?

Оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" представила свое оригинальное видение развития Грузии.
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Программа "Гирчи" радикально отличается от программ других партий, в ней нет обещаний о социальных благах, а только план серьезных изменений в стране.
Экономика
- Передача государственного имущества в частную собственность;
- Снижение налогов;
- Сокращение трат на бюрократию.
Здравоохранение и социальная защита
- Передача всего сектора здравоохранения в частную собственность;
- Самоуправление в клиниках;
- Повышение конкуренции в медицинской сфере для снижения цен.
Образование
- Передача всей сферы образования в частную собственность;
- Полное невмешательство государства в эту сферу;
- Упразднение всех государственных регуляций в этой сфере.
Демократия
- Финансирование НПО только через пожертвования;
- Усиление института присяжных;
- Прямые выборы судей первой инстанции;
- Американские и британские судьи в судах первой и второй инстанции.
Внешняя политика
- Свободное передвижение для граждан Грузии по всему миру;
- Мирные отношения со всеми странами;
- Углубление отношений с США.
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