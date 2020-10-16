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Флаг партии Гирчи

Оригинальный подход к развитию страны: что предлагает народу "Гирчи"?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Выборы 2020: "Новый политический центр – Гирчи" (8)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201016/249726730/Originalnyy-podkhod-k-razvitiyu-strany-chto-predlagaet-narodu-Girchi.html

До парламентских выборов в Грузии остались две недели, партии продолжают знакомить избирателей со своими программами

Оппозиционная партия "Новый политический центр – Гирчи" представила свое оригинальное видение развития Грузии.

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Программа "Гирчи" радикально отличается от программ других партий, в ней нет обещаний о социальных благах, а только план серьезных изменений в стране.

Экономика

  • Передача государственного имущества в частную собственность;
  • Снижение налогов;
  • Сокращение трат на бюрократию.

Здравоохранение и социальная защита

  • Передача всего сектора здравоохранения в частную собственность;
  • Самоуправление в клиниках;
  • Повышение конкуренции в медицинской сфере для снижения цен.

Образование

  • Передача всей сферы образования в частную собственность;
  • Полное невмешательство государства в эту сферу;
  • Упразднение всех государственных регуляций в этой сфере.

Демократия

  • Финансирование НПО только через пожертвования;
  • Усиление института присяжных;
  • Прямые выборы судей первой инстанции;
  • Американские и британские судьи в судах первой и второй инстанции.

Внешняя политика

  • Свободное передвижение для граждан Грузии по всему миру;
  • Мирные отношения со всеми странами;
  • Углубление отношений с США.

 

Знакомьтесь с предвыборными программами других партий:

Темы:
Выборы 2020: "Новый политический центр – Гирчи" (8)
Теги:
политика, Грузия, выборы


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