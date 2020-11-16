День рождения Деда Мороза 2020: где и как отмечает праздник добрый волшебник?

День рождения Деда Мороза - чудесный праздник, который дарит радость всем и возвращает взрослых в детство, официально празднуют в России 18 ноября

Деду Морозу, как утверждают, более двух тысяч лет, но сколько исполнится доброму волшебнику в 2020-м - точно неизвестно.

Sputnik Грузия рассказывает, где и как обычно отмечают день рождение Деда Мороза и кто придумал этот чудесный праздник.

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Кто придумал дату праздника?

Добрый волшебник не раз менял образ за последние два тысячелетия - сначала он предстал в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем был персонажем старинных сказок Морозко, а в более поздних версиях — Мороз Иванович, Мороз Елкич.

Дату празднования дня рождения Деда Мороза придумали дети 13 лет назад - именно в этот период в Великом Устюге (Вологодская область), на родине зимнего кудесника, начинаются заморозки и наступает настоящая зима.

Великий Устюг официально стал считаться родиной Деда Мороза в 1999-м - этот старинный городок стал туристическим центром, в котором довольно широкого развита инфраструктура. Туристы из разных стран каждый год посещают вотчину Деда Мороза, чтобы собственными глазами увидеть родину сказочного волшебника. Особенно любят сюда приезжать дети.

Количество туристов в Великом Устюге, благодаря проекту "Великий Устюг — родина Деда Мороза", выросло с трех тысяч до 300 тысяч человек за год. Проект, по инициативе правительства Москвы и администрации Вологодской области, реализуется с декабря 1998 года.

Дед Мороз в новогодние праздники традиционно принимает в своей резиденции десятки тысяч туристов. Новый Дворец доброго волшебника, строительство которого началось в Великом Устюге в 2017 году, сможет принять в три раза больше гостей.

Где и как отмечают

Праздничные мероприятия, приуроченные к дню рождения сказочного дедушки, проходят, по традиции, в Великом Устюге, а также в резиденции Дед Мороза неподалеку от города.

К празднику готовятся особенно тщательно — помощники доброго волшебника каждый год на день рождения готовят ему в подарок новый костюм, украшенный вышивкой.

В этот день в Великом Устюге устраивают гулянья - сказочного именинника, по традиции, приезжают поздравить его многочисленные родственники и "коллеги" из всех стран мира, официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов и конечно же его любимая внучка — Снегурочка, которая живет в Костроме.

Из-за пандемии коронавируса в 2020-м массовые праздничные мероприятия в Великом Устюге, приуроченные к празднованию дня рождения Деда Мороза, отменили. Праздник пройдет в онлайн-режиме - желающие смогут увидеть трансляцию на официальном сайте Великоустюгского Культурно-досугового центра.

Кроме того, все желающие могут отправить письмо с поздравлениями с Днем рождения Деду Морозу и пожеланиями.

Со всей страны детишки пишут любимому дедушке письма с поздравлениями и о том, какие подарки хотят получить на Рождество и Новый год. По данным на 16 ноября, Дед Мороз получил 3 700 103 письма.

Путешествие в сказку начинается от самых резных ворот, ведущих во владения сказочного волшебника. К терему Деда Мороза гостям предстоит добираться по Тропе Сказок или по Аллее Чудес, где они встретятся с разными сказочными персонажами

Гости могут также посетить Почту Деда Мороза, его Дом моды, музей ледяных фигур, зимний сад и зоопарк.

В день рождение доброго волшебника на центральной площади Великого Устюга проходят предновогодние праздничные мероприятия для детей и взрослых. Затем по традиции Дед Мороз зажигает огни на первой новогодней елке в России, установленной на центральной площади в Великом Устюге.

© photo: Sputnik / Артем Житенев День рождения Деда Мороза в Великом Устюге

Затем в вотчине Деда Мороза проходит торжественный ужин для гостей.

Именинник, после празднования своего дня рождения отправляется в путешествие по всей России. Дед Мороз посетит более десятка городов и в каждом из них вместе с детьми будет зажигать огни на новогодних елках. Путешествие завершится в Московском Кремле на Новогодней Елке.

Материал подготовлен на основе открытых источников