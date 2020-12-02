Как написать письмо и заказать подарок Деду Морозу? Адрес в Великом Устюге

Международный день написания писем Деду Морозу - первый праздник, приуроченный к наступающему Новому году, ежегодно отмечают 4 декабря

До Нового года, когда сказка становится явью и исполняются мечты, осталось меньше месяца, а это значит настало время написать письмо Деду Морозу, чтобы не остаться без заветного подарка.

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Получать подарки от Деда Мороза любят все дети, независимо от возраста, и чтобы узнать, какой сюрприз хочет получить ваше чадо на предстоящий праздник, нужно написать письмо доброму волшебнику.

Sputnik Грузия подготовил советы, которые помогут всем желающим написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг и заказать желанный подарок.

Как написать письмо?

Школьники, которые уже умеют писать, могут сами составить письмо Деду Морозу, а малышам написать послание - помогут родители.

Ребенку нужно проявить богатую фантазию, использовать все свои творческие способности, чтобы написать письмо Деду Морозу. Начинать письмо с просьбы о подарке невежливо. Письмо воспитанные люди начинают с приветствия.

Также нужно поинтересоваться здоровьем Дедушки Мороза и поздравить его с наступающим Новым Годом.

Дед Мороз любит получать письма и будет очень доволен, если ребенок расскажет в нем, как учился, как вел себя весь год и какие совершил добрые поступки. Например, помог пожилому человеку перейти улицу, сделал скворечник, покормил бездомных животных и так далее.

Ребенок может написать Деду Морозу о своих планах на Новый год, чего хочет достичь и пообещать хорошо учиться, слушаться родителей и учителей. Помните, что Дед Мороз всегда все знает, поэтому обещание, данное ему, нужно сдержать обязательно, чтобы не лишиться подарка в следующем году.

Закончить письмо можно просьбой о подарке и затем разукрасить его стишками, рисунками и красивыми аппликациями.

Написать письмо Деду Морозу можно при помощи шаблона, подготовленного Sputnik Грузия:

Письмо Деду Морозу

Адрес в Великом Устюге

Ежегодно на адрес Деда Мороза в Великом Устюге – городе на Севере России, где живет зимний волшебник, приходит несколько миллионов писем и электронных посланий как из России, так и из-за рубежа.

Объем корреспонденции, поступающей на адрес Деда Мороза, растет с каждым годом. Первые письма на адрес в Великий Устюг начинают приходить с конца ноября. Как выяснилось, Дед Мороз уже получил более четырех миллионов писем, хотя считается, что самый лучший день для заказа подарка к Новому году - 4 декабря.

Почтамты во многих странах мира начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу именно 4 декабря, которые обязательно доставят волшебному адресату.

Главное, почтовый адрес на конверте укажите правильный: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза.

Написать правильно адрес Деда Мороза можно при помощи шаблона, подготовленного Sputnik Грузия:

© Sputnik Шаблон конверта для письма Деду Морозу

Деду Морозу можно отправить и электронное письмо по этому адресу.

Письма в Великий Устюг доходят и по одной только записи в адресной строке "Деду Морозу, лично".

Дед Мороз очень бережно относится к письмам и просьбам детей - ни одно послание, отправленное на его адрес, не остается без внимания. В Великом Устюге у Деда Мороза есть специальное здание почты, где хранятся все письма, адресованные ему.

Дед Мороз очень занят, поэтому отвечать на письма ему помогают Снегурочка и другие сказочные герои. И чтобы ваш малыш получил письмо от Деда Мороза, на конверте нужно правильный обратный адрес. Представляете, как он обрадуется, когда получит ответ от Деда Мороза!

Так, что, если вы еще не написали письмо Деду Морозу в Великий Устюг — самое время заняться этим важным делом и заказать долгожданный подарок.

Материал подготовлен на основе открытых источников