Что приготовить на новогодний стол 2021: лучшие праздничные блюда

Приближается Новый 2021 год – по восточному календарю наступает год Белого Металлического Быка, могучего, благородного, надежного и трудолюбивого животного

Бык начнет править с 12 февраля, несмотря на это, многих интересует, в чем встречать Новый год Быка и что готовить на новогодний стол, какими праздничными блюдами угодить хозяину, чтобы заслужить его благосклонность.

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Sputnik Грузия рассказывает, как правильно встретить Новый год Быка и какие праздничные блюда приготовить для новогоднего стола.

Что приготовить на новогодний стол?

До Нового года Быка осталось 10 дней, и многих хозяек уже волнует вопрос, какие праздничные блюда приготовить на новогодний стол. Ведь вкусные и правильно подобранные праздничные блюда помогут угодить хозяину Нового 2021 года и заслужить его благосклонность на предстоящие 12 месяцев.

Новогодний стол в наступающем 2021 году должен ломиться от лучших праздничных блюд, так как Бык очень любит разнообразие.

Бык – животное травоядное, поэтому нужно приготовить как можно больше блюд из различных овощей. На новогодний стол следует подать мясные, рыбные блюда, а также различные салаты и другие закуски. Главное - помните, что дизайн новогоднего стола не должен содержать красного цвета, а также праздничные блюда говядину и телятину. Не следует также перебарщивать с алкоголем, Белый Металлический Бык это не оценит.

Как приготовить праздничную индюшку?

Инюшка - вкусное, сочное блюдо для новогоднего стола, которое понравится всем, как домочадцам, так и гостям.

Для приготовления понадобится: индюшка весом примерно 3-4 кг, печень индюшки, 1 лук, по 100 гр. риса и изюма, 50 гр. коньяка, 50 граммов петрушки, соль и перец. Приготовьте также иглу, толстую нитку и канат для фиксации индюшки.

Как приготовить: лук и петрушку мелко нарежьте. В кастрюле нагрейте немного масла, выложите печень и лук. Потушите минут 10-15 минут. Затем добавьте коньяк и продолжайте тушить на маленьком огне, пока он не испарится.

Добавьте рис и потушите несколько минут. Затем посолите, добавьте изюм и две чашки воды и готовьте 15 минут. За несколько минут до окончания готовки добавьте в кастрюлю петрушку, снимите с огня и дайте остыть.

Индюшку выпотрошите, натрите изнутри и снаружи мукой и еще раз хорошо помойте, и обсушите. Натрите индюшку солью и острым перцем снаружи и изнутри. Заполнить животик подготовленной массой и зашить. А крылья и ножки свяжите канатом. Индюшку выложите на противень, предварительно смазав ее оливковым маслом.

Добавить полстакана воды, в дальнейшем при необходимости добавьте еще. Противень накройте фольгой так, чтобы она не касалась индюшки. Отправьте противень в разогретую духовку и готовьте 4-5 часов при 160-170 градусах. Фольгу снимите за 40 минут до окончания готовки.

Готовить праздничный салат "Елка" к новогоднему столу можно с помощью этого видеосовета.

Пикантная свинина

Свинина, запеченная с апельсинами и медом, - именно то праздничное блюдо, которое можно подать на новогодний стол.

Для приготовления этого вкусного блюда понадобится: мякоть свинины (лучше свиная шейка) 1,5 кг, 1 лимон, 4 апельсина, мед – 2 ст.л., чеснок – 5 зубчиков, смесь из прованских трав – 3 ст.л., перец, соль по вкусу.

В состав прованских трав входят: розмарин, базилик, мята перечная, чабер садовый, майоран, тимьян, шалфей и душица.

Как приготовить: мясо положите в миску. Два зубчика чеснока нарежьте и положите к мясу, оставшиеся три раздавите и положите в небольшую емкость.

С двух апельсинов снимите спиралью кожуру. Один апельсин нарежьте кружками, а из трех оставшихся и лимона выдавите сок, залейте им мясо и поставьте мариноваться примерно на два часа, периодически переворачивая. Чем дольше вы будете мариновать мясо, тем мягче оно будет.

Раздавите чеснок и смешайте с медом и прованскими травами. Мясо достаньте из маринада, посолите, поперчите и обмажьте этой смесью. Положите мясо в форму и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, поливая время от времени оставшимся маринадом. Время приготовления примерно 1 час 40 минут. За 30 минут до окончания приготовления накройте мясо кружками апельсина и кожурой.

Стол в Новый 2021 год Быка станет более праздничным, если подать салат "Новогодние часы", который можно приготовить, воспользовавшись видеосоветом выше.

Салат "Эйфория"

В качестве праздничной закуски на новогодний стол можно подать салат, приготовленный из курятины и грибов.

Для приготовления понадобится: 300 граммов куриного филе, 150 граммов свежих шампиньонов, три маринованных огурца (среднего размера), 150 граммов моркови, одна головка репчатого лука, две столовые ложки подсолнечного масла, две столовые ложки майонеза, салатные листья.

Как приготовить: куриную грудку отварите, охладите и нарежьте кубиками среднего размера. Огурцы также нарежьте кубиками.

Кубиками также нарежьте грибы, лук и обжарьте на раскаленной сковороде в минимальном количестве растительного масла. Добавьте морковь, натертую на крупной терке, и пожарьте, помешивая, до полного приготовления.

Все продукты сложите в миску, добавьте майонез и смешайте. На дно емкости, в которой будете подавать готовый салат, выложите салатные листья. Украсьте салат дольками лимона, мелкими помидорами черри и петрушкой.

Приготовить вкуснейшего цыпленка табака под ежевичным соусом вам поможет этот видеосовет.

Рыба под гранатовым соусом

Рыба, приготовленная по грузинскому рецепту, украсит любой праздничный стол. Главная изюминка этого уникального блюда - соус из гранатового сока.

Для приготовления этого блюда понадобиться: 1 кг рыбы, стакан гранатового сока, 200 г грецких орехов, пучок кинзы, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.

Как приготовить: предварительно очищенную и вымытую рыбу, порежьте на порционные куски и отварите в подсоленной воде, с добавлением лаврового листа и душистого перца. Готовую рыбу достаньте шумовкой и выложите на блюдо.

Орехи растолките вместе с чесноком и перцем в ступке, разведите в гранатовом соке, добавьте мелко нарезанную зелень, стакан отвара и соль. Подливу хорошенько смешайте, залейте ею рыбу и дайте настояться.

Гранатовый сок выжмите собственноручно. Для этого выберите большой гранат, без изъянов в кожуре и дырочек и давите, пока плод не станет мягким. Затем проделайте одну небольшую дырочку, из которой сок и польется. Сок придаст блюду легкую приятную кислинку.

И какой Новый год может быть без новогоднего салата в виде Быка, который вы сможете приготовить при помощи этого замечательного видеосовета. С наступающим Новым годом и приятного аппетита!

Материал подготовлен на основе открытых источников