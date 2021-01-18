Что нельзя делать в Крещение Господне 2021: обычаи и приметы праздника

Крещение Господне – один из главных христианских праздников, который православные отмечают 19 января

Праздник, установленный в апостольские времена, посвящен крещению Спасителя Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.

Когда можно купаться в проруби? Традиции и приметы на Крещение 2021>>

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в Крещение Господне, а также о традициях, обычаях и приметах праздника.

Праздник Крещения

Верующие в праздник Крещения вспоминают, как Иисус пришел к реке Иордан в возрасте 30 лет, чтобы принять от Иоанна Предтечи крещение водой.

Согласно Евангелию, когда Иисусу пришло время начать земной путь Сына Божьего, пророку Иоанну, жившему в пустыне, было видение, в котором Бог велел ему проповедовать и крестить в реке Иордан всех кающихся, которые хотят очиститься от грехов.

Когда Иисус выходил из воды, Креститель увидел, как открылись небеса и Дух, как голубь, сошел на Него. И с небес раздался голос: "Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение". Поэтому праздник изначально назывался Богоявление.

В первые века христианства, Рождество и Богоявление праздновали вместе и крестили в этот день новообращенных. Именно тогда возник обычай освящать воду в водоемах на праздник Крещения Господня. Со временем праздники стали праздновать раздельно.

С тех пор, ежегодно в праздник Крещения и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в церквях совершается великое водоосвящение.

Традиции и обычаи

Освящение воды – главная традиция праздника. В праздник, по обычаю, купаются в освященной проруби, которая называется иордань, потому что считается, что крещенская вода имеет чудодейственную силу и смывает все грехи. Но перед тем, как искупаться, надо обязательно сходить в храм и помолиться Богу.

Особенно популярны крещенские купания в России. Для них на реках и озерах заранее прорубается лед, в форме креста, а священнослужители над водой читают особую молитву.

По обычаю, хозяйки набирают воду для освящения жилищ и других обрядов, которые проводят на Святки. Ее употребляют также в качестве лекарства от болезней.

Крещенский Сочельник – завершающий день святочных гаданий. В Крещенскую ночь, по обычаю, молодые гадали в последний раз, используя те же гадания, что и на Рождество, Святки и Старый Новый год.

Гадание на Крещение – самое верное. Люди верили, что в эти дни с наибольшей достоверностью можно узнать свое будущее, хотя церковь осуждает любые попытки узнать грядущее, тем более в Крещение.

Еще один крещенский обычай – "вечорница". На Крещение Господне девушки и парни собирались на "вечорницу", где присматривались друг к другу, выбирали пару. Сезон свадеб, по обычаю, длился до Великого поста, так как венчаться в пост нельзя. В Крещение молодежь также каталась на коньках и устраивала совместные прогулки.

Что нельзя делать на Крещение?

В Крещение Господне нельзя заниматься работой по дому, поэтому хозяйки проводят уборку до наступления праздника. Особенно нельзя делать стирку, так как вода на Крещение обладает чудесными свойствами, и грех тратить ее на такие мелочи.

Нельзя в праздник также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам это может навлечь на дом неприятности.

В Крещение Господне, как и в другие церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.

Слезы на Крещение Господне – плохая примета, можно проплакать весь год.

Перед купанием в проруби нельзя пить алкоголь и есть – пьянство и чревоугодие считает большим грехом.

Женщинам нельзя купаться в водоемах в купальнике или белье. Им стоит надеть закрытую рубашку, лучше всего новую.

На Крещение нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Но этот день считался лучшим, чтобы договориться о свадьбе – семья обязательно будет счастливой.

Приметы

По приметам ясная и морозная ночь перед праздником указывает, что лето будет сухим и жарким.

Яркие звезды на небе в ночь на Крещение Господне – явная примета, что весна начнется рано, а осень будет теплой и затяжной. Яркие звезды в ночь на праздник также обещают, что год будет спокойным, без экономических и политических потрясений.

Плохая примета, если на Крещение нет морозов и вода не замерзла в реках – это означает, что ожидаются глобальные потрясения и большие перемены мирового масштаба.

Полная Луна на Крещение Господне – к весеннему половодью. А новолуние – примета, что крещенская погода сохранится ближайший месяц.

Пасмурная и холодная погода – хорошая примета, урожай будет богатый.

По приметам лай собак на Крещение сулит финансовое благосостояние в наступившем году.

Хорошая примета креститься 19 января – это сулит счастье на всю жизнь.

Материал подготовлен на основе открытых источников