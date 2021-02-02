День сурка 2021: что предсказал сурок Фил 2 февраля

Весна в 2021-м будет поздней – таков прогноз знаменитого американского метеоролога-сурка Фила из города Панксатони

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Весна в 2021-м будет поздней – таков прогноз знаменитого американского метеоролога-сурка Фила из города Панксатони

День сурка - популярный народный праздник, который отмечают 2 февраля в США и Канаде.

День сурка по-грузински, или Когда наступит весна?>>

По давней традиции, 2 февраля наблюдают за сурком, который выходит из зимней спячки, и по поведению пушистого зверька предсказывают сроки наступления весны.

Согласно поверью, весна будет ранней, если день пасмурный, и сурок, не видя своей тени, спокойно выходит из норки. А если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно – значит зима продлиться еще шесть недель.

Сурок Фил, разбуженный 2 февраля на рассвете, испугавшись своей тени, предсказал, что весна будет поздней. Трансляция ежегодного мероприятия проходила на сайте "Клуба сурка", которая из-за пандемии коронавируса проходила без зрителей.

Четвероногие оракулы

Праздник имеет древнюю историю - по поведению животных о погоде судили еще много веков назад. Подобная традиция, как считают исследователи, возникла с появлением земледелия, чтобы люди, рассчитав приход весны, смогли приступить к сельскохозяйственным работам.

У римлян был свой четвероногий оракул, хотя в Древнем Риме погоду предсказывал ежик, а не сурок. И назывался праздник – День ежа. Немцы, перенявшие праздник у римлян, предсказывали наступление весны по поведению барсука.

Эта традиция прижилась в Соединенных Штатах благодаря переселенцам из Северной Германии – они переехали в Новый Свет вначале XVIII века и поселились в Пенсильвании. Правда, американцы избрали главным метеорологом сурка.

День сурка

День сурка американцы отмечают с 1887 года – праздник, установленный в шутку, за прошедшие десятилетия стал доброй традицией. По обычаю, во многих городах США и Канады в этот день проходят фестивали, народные гулянья, приуроченные к Дню сурка. Из-за пандемии коронавируса массовые народные гулянья в 2021-м не проводятся.

Главного метеоролога официально называют Филом из Панксатони - ясновидцем, мудрецом, предсказателем и выдающимся провидцем погоды. Сам городок, с населением до 10 тысяч человек, называют "Всемирной столицей погоды".

Живет сурок Фил в собственном домике на Индюшачьей горке со своей женой - он получает за выслугу предсказанных лет отличную пенсию, хотя предсказания зверька в более чем половине случаев не сбываются.

Знаменитый фильм Гарольда Рэмиса "День сурка", появившийся в кинопрокате в 1993 году, способствовал росту популярности праздника.

По сюжету, в Панксатони в очередной раз 2 февраля приезжает высокомерный тележурналист Фил Коннорс, освящать традиционный фестиваль, который так же сильно ненавидит, как и свою работу.

Фил из-за снежной бури вынужден остается в городке на ночь, однако День сурка повторяется постоянно и 3 февраля для него не наступает. Только после того, как тележурналист, изменившись внутренне, начинает помогать местным жителям, для него наступает 3 февраля.

Материал подготовлен на основе открытых источников