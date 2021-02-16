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Подарок на Новый год

Что хотят мужчины на 23 февраля: идеи подарков

© CC0 / Pixabay
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210216/250905709/Chto-khotyat-muzhchiny-na-23-fevralya-idei-podarkov.html

Приближается праздник настоящих мужчин - День защитника Отечества, который в большинстве постсоветских стран празднуют 23 февраля

В День защитника Отечества, по сложившейся десятилетиями традиции, мы поздравляем мужчин, невзирая на род занятий и то, служил ли он в армии или нет.

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Прекрасная половина человечества каждый год в этот день дарит подарки своим мужчинам, независимо от возраста и статуса, стараясь порадовать вниманием всех близких.

Что хотят мужчины?

Вкусы и предпочтения у всех мужчин разные, поэтому выбрать подарок нелегко. Ведь каждой женщине хочется подарить родному человеку самый лучший и оригинальный подарок.

Если вы достоверно не знаете, что хотят в подарок на 23 февраля ваши мужчины – отец, супруг, брат, друг и так далее, при выборе презента учитывайте следующие факторы - степень близости ваших отношений, чувство юмора, основные увлечения, интересы или хобби получателя, а также свои материальные возможности.

День святого Валентина
© photo: Sputnik / Sergey Averin
Что принято дарить на День Святого Валентина 2021: традиции праздника

Что хотят мужчины на 23 февраля – сказать сложно, но есть сюрпризы, которые придутся по душе почти всем представителям сильного пола. Например, универсальный подарок, независимо от статуса, — книга. При этом тематика может быть самой разной - от энциклопедий об оружии или садоводстве до философских размышлений, в зависимости от увлечений мужчины.

Алкоголь также может стать достойным подарком - мужчине можно подарить коллекционную выпивку, если он ценитель изысканных вин или других спиртных напитков и иногда любит немного расслабиться.

До праздника остались считанные дни, и, если вы хотите побаловать своих мужчин, Sputnik Грузия предлагает вам идеи подарков, которые вы можете подарить своим родным и близким на 23 февраля.

Идеи подарков

Мудрая жена всегда сможет выбрать идеальный подарок своему благоверному, зная его увлечения и потребности. Любимому можно подарить что-нибудь, сделанное специально для него. Например, отличная идея подарка на 23 февраля – это собственноручно связанный жакет или шарф. Такой подарок будет согревать избранника холодной зимой и напоминать о вашей заботе.

На 23 февраля в подарок можно заказать именной бокал для любимой выпивки, постельное белье или плед с вашими фотографиями и так далее.

Мужчина, проводящий много времени за компьютером, по достоинству оценит компьютерные аксессуары — специальные очки, защищающие зрение, USB-винчестер (внешний жесткий диск), помогающий защитить информацию, кард-ридер с USB-портами или USB-карты, беспроводную мышь, клавиатуру и так далее.

Человек работает за компьютером
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Человек работает за компьютером

Любителю активного отдыха на природе подарите палатку, спальный мешок, складной мангал, набор шампуров или решетку для гриля. А заядлому рыболову отменным подарком будут удочка, складной стул, сумка-холодильник, плащ или термобелье, которые обеспечат комфорт во время зимней рыбалки.

Не лишними будут теплый халат, дорогой парфюм, кошелек-портмоне, средство для бритья, зонт и многое другое.

Незабываемым подарком на 23 февраля могут быть впечатления – сходите вместе в оперу, театр или на концерт. Сертификат в спа-салон или на любимое увлечение также будут долго напоминать о вашем внимании.

Массажная накидка или брелок, измеряющий давление в шинах, отличная идея подарка для мужчин, которые за рулем автомобиля проводят часть своей жизни.

Для любителей экстремального отдыха оригинальным подарком будет прыжок с парашютом, полет на дельтаплане или на летающей платформе – флайборде.

Прыжок с парашютом
© photo: Sputnik / Nina Zotina
Прыжок с парашютом

Выбор подарков очень разнообразен с учетом интересов и хобби получателя – портативная мойка, набор автомобильных ключей или автомобильный пылесос могут быть отличной идеей подарка для заядлого автомобилиста, а охотникам - прибор ночного видения, лазерный дальномер, бинокль, охотничий жилет и так далее.

Самый невероятный подарок на 23 февраля - исполнение заветного желания, так что станьте для "любимого" волшебной феей, если позволят средства.

Но самым идеальным подарком будет романтический ужин при свечах, который станет еще одной незабываемой страницей в летописи вашей совместной жизни.

В поисках презента не забудьте о главном — дорог не подарок, а внимание, и мужчины обязательно оценят вашу заботу.

Материал подготовлен на основе открытых источников



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