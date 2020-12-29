Парень очень обрадовался новогоднему подарку, но кот его радость не разделил – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Видимо, грустный кот позавидовал хорошему настроению хозяина и от обиды решил его испортить.

На кадрах видно, как парень сидит под елкой и открывает свой новогодний подарок. За распаковкой следят его домашние животные – маленький песик и кот. Сюрпризом оказывается игровая приставка PlayStation 4. От радости парень кричит что-то невнятное и подпрыгивает, сидя на полу. Пушистый сразу же поначалу пугается хозяина и отбегает вдаль, а затем оба питомца подбегают поближе. Если песик спокойно смотрит на происходящее, то кот прыгает на парня и вцепляется когтями и зубами в его шею, от чего тот даже падает на пол.

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