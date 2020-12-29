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Парень очень обрадовался новогоднему подарку, но кот его радость не разделил – видео

Парень очень обрадовался новогоднему подарку, но кот его радость не разделил – видео

photo: @thepetcollective / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (572)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1d/250485071.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201229/250485113/Paren-ochen-obradovalsya-novogodnemu-podarku-no-kot-ego-radost-ne-razdelil--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Видимо, грустный кот позавидовал хорошему настроению хозяина и от обиды решил его испортить.

 

На кадрах видно, как парень сидит под елкой и открывает свой новогодний подарок. За распаковкой следят его домашние животные – маленький песик и кот. Сюрпризом оказывается игровая приставка PlayStation 4. От радости парень кричит что-то невнятное и подпрыгивает, сидя на полу. Пушистый сразу же поначалу пугается хозяина и отбегает вдаль, а затем оба питомца подбегают поближе. Если песик спокойно смотрит на происходящее, то кот прыгает на парня и вцепляется когтями и зубами в его шею, от чего тот даже падает на пол.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (572)
Теги:
Подарки, Новый год, Собака, кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео


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