Лунный календарь, апрель 2021: благоприятные дни, фазы луны

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны и влияющей на многие процессы, происходящие в живой природе, это один из древнейших на Земле

Лунный календарь в наши дни, как и в древности, остается всесильным помощником людей во всех планируемых делах.

В частности, он подсказывает наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для разных дел - когда лучше выполнять ответственные задачи, начинать новые дела, совершать денежные операции, заниматься посевными работами, посещать салон красоты и так далее.

Для тех, кто собирается изменить образ или провести сельхозработы по лунному календарю, Sputnik Грузия рассказывает, какие дни благоприятны и какие нет для посева и стрижки в апреле 2021 года.

Благоприятные дни для посева

Апрель на дворе, в огороде и в саду с каждым днем работы все больше. Сажая ранние овощи или пикируя рассаду, нужно выбирать наиболее благоприятные, по лунному календарю, дни для работы с растениями.

© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok Урожай капусты

Сроки для посева бывалые огородники определяют по лунному календарю и по погоде, поскольку посадить ту или иную культуру нужно вовремя, чтобы рассада была крепкой, а урожай богатым.

По лунному календарю, период полнолуния и новолуние для огородника самые неблагоприятные дни. Новолуние наступит 12 апреля. Полнолуние - 27 апреля. Выбрав благоприятные дни, огородник избавит растения от всех опасностей и вырастит богатый урожай.

Благоприятные дни для посева огурцов, капусты и разной зелени - 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 апреля, а чеснока - 1, 2, 3, 4, 5, 14, 28, 29, 30 апреля. Благоприятные дни для посева томатов, перцев и баклажанов - 8, 9, 14, 18, 19, 28 апреля.

Посев корнеплодов, по лунному календарю, благоприятен - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 28 апреля. Благоприятные дни для посева лука и картофеля - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 апреля.

Благоприятные дни для однолетних цветов - 8, 9, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28 апреля, двулетних и многолетних цветов - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 28 апреля. Луковичные и клубневые цветы лучше сажать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 25, 26, 28, 29, 30 апреля.

Благоприятные дни для посева саженцев винограда - 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28 апреля, крыжовника и смородины - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28 апреля, клубники и земляники - 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 апреля, малины и ежевики - 8, 9, 18, 19, 25, 26, 28, плодовых деревьев - 1, 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 25, 26, 28 апреля.

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Благоприятные дни для укоренение черенков и прикапывания побегов винограда, крыжовника и смородины - 1, 2, 3, 4, 5, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 апреля. Благоприятные дни для прививки плодовых деревьев - 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28 апреля.

Неблагоприятные дни для посева 11, 12, 13, 27 апреля.

Начинающим огородникам определить благоприятные дни для посадок той или иной культуры сложно. Задачу поможет облегчить простое правило - сажать "вершки" на рассаду нужно на растущую Луну, а "корешки" - на убывающую. Луна убывает с 1 по 11 и с 28 по 30 апреля, а с 13 по 26 число - растет.

Лунный посевной календарь в полнолуние советует огородникам избавляться от сорняков и вредителей, а также делать прополку и бороться с заболеваниями растений. А вот в дни новолуния лучше вообще ничего делать и просто отдохнуть. Новолунием в садоводческой практике считаются три дня – день до наступления, сам день и день после него.

На убывающую Луну, по лунному посевному календарю, огородники занимаются обрезкой, подкормкой и поливом, а на растущую – рыхлением, обрезкой, поливом и посевом.

Благоприятные дни для стрижки

Красивые и длинные волосы - украшение любой женщины. Движение Луны влияет на рост и качество волос, а придерживаясь простых рекомендаций лунного календаря стрижек в своей повседневной жизни, можно правильно за ними ухаживать и своевременно питать.

По лунному календарю стрижек, благоприятные дни для стрижки волос – 1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 апреля.

CC0 / Pixabay Женщине стригут волосы

Стрижка в благоприятные дни, по лунному календарю, на растущую Луну, будет способствовать укреплению корней, улучшению их состояния и росту.

Стрижка на убывающую Луну, в благоприятные дни, по лунному календарю, замедлит рост волос, но укрепит корни.

Нейтральные дни для стрижки: 2, 8, 9, 10, 27, 29 апреля.

По лунному календарю 6, 7, 11, 12, 19, 26, 28 лучше воздержаться от проведения экспериментов и стрижки.

Материал подготовлен на основе открытых источников