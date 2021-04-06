Благовещение Пресвятой Богородицы 2021: приметы, что нельзя делать

Это один из 12 самых главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднества и один день попразднества, в который празднуется Собор Святого архистратига Гавриила.

Sputnik Грузия в канун праздника предлагает вам еще раз вспомнить события Благовещения, которые описаны в Евангелии апостолом Лукой.

Благовещение

Начиная с рождения, Дева Мария была отдана Творцу. До 14 лет будущая Богородица жила и воспитывалась в Иерусалимском храме. Самую целомудренную Деву во всей Вселенной, когда ей пришло время покинуть храм, выдали замуж за престарелого плотника Иосифа, славившегося своим благочестием, который должен был оберегать Ее невинность и чистоту.

Потому, когда Архангел Гавриил сообщил Деве, что Она станет Матерью Сына Божьего, Мария, смущаясь, спросила посланника Всевышнего, каким образом получится это зачатие.

В пример Архистратиг привел бесплодную родственницу Марии - Святую Елизавету, которая забеременела в преклонном возрасте шесть месяцев назад, тем самым пояснив, что у Господа нет предела возможностям.

Услышав в речах Архангела Всемилостивую волю, Мария произнесла: "Я раба Господня, да будет со Мною по слову твоему". Считается, что Святое зачатие произошло в момент произнесения этой фразы Девой Марией.

Иосиф, узнав, что Мария носит ребенка, хотел тайно отпустить Ее. Но Ангел Господень явился ему во сне и сказал, что Ее будущий Ребенок — от Святого Духа. Иосиф поступил так, как велел ему Ангел — принял свою жену. У них родился сын и нарекли его Иисусом. Все, как предсказывалось.

История праздника

Праздник установили апостолы - изображения Благовещения Пресвятой Богородицы, датируемые II–III веками есть в росписях катакомб, где собирались первые христиане на молитву.

Однако особо праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы стали не ранее IV века. Этому способствовало открытие равноапостольной Еленой в начале IV века Святых мест земной жизни Спасителя и строительство храмов в этих местах, в том числе базилики в Назарете, на месте явления Архангела Гавриила Деве.

Древние христиане называли праздник по-разному — Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии, и только в VII веке ему было присвоено название Благовещение Пресвятой Богородицы, как на Востоке, так и Западе.

Праздник, который, по некоторым сведениям, установил святитель Кирилл Иерусалимский, уже к концу VII века был в Византии одним из важнейших. Примерно в то же время он распространился и в западной Церкви.

Датой Благовещения как на Западе, так и на Востоке считается 25 марта (7 апреля по старому стилю). Поскольку праздник Рождества Христова был исторически установлен значительно раньше, Благовещению посвятили день, на девять месяцев предваряющий Рождество.

Что нельзя делать

В Благовещение Пресвятой Богородицы нельзя заниматься хозяйственными работами, по приметам это может навлечь неприятности на дом, поэтому хозяйки проводят уборку до 7 апреля.

Нельзя использовать в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы режущие и колющие предметы, чтобы не накликать беду, посему мужчины не охотились и не резали скотину в этот день, а женщины откладывали шитье и вязание до завершения праздника.

По приметам, нельзя в Благовещение Пресвятой Богородицы давать в долг что-либо - это принесет неудачу. Также нельзя заплетать косы и наряжаться.

В Благовещение Пресвятой Богородицы продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.

В этот праздник нельзя раздражаться, ссориться, выяснять отношения, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.

В праздник также нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия, а также жадничать.

Приметы

С Благовещением Пресвятой Богородицы связано много примет. Главная из них – ничего нельзя делать по дому и в огороде. В старину говорили, что в этот день даже птица гнезда не вьет, потому что это грех.

Легенда повествует, что кукушка не послушалась и свила гнездо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В наказание она не может больше вить гнезда и вынуждена подкладывать свои яйца в гнезда других птиц.

По приметам, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, чтобы привлечь удачу, нужно сжечь в печи несколько щепоток соли.

Люди считали, что в этот день ангелы радуются на небесах и в аду перестают мучить грешников. Земля, по приметам, пробуждается от зимнего сна и раскрывается навстречу весне, а вместе с обитателями земли пробуждается и всякая нечисть.

Поэтому на Благовещение Пресвятой Богородицы проводили различные обряды, которые, по приметам, помогали защититься от зла и излечиться от болезней. Например, умывались талой водой или окуривали зимнюю одежду дымом.

На Благовещение Пресвятой Богородицы, по приметам, нельзя ронять на пол крошки, иначе не будет спаса от насекомых.

На Благовещение гадали на счастье – запекали в церковной просфоре мелкую денежку и кому она достанется, тому весь год счастье улыбаться будет.

В этот день нельзя ничего давать взаймы. Нельзя пересыпать зерно из мешка в мешок. Чтобы неслись куры к Пасхе, на Благовещение хозяйка помелом сгоняла их с насеста.

Немало примет связано с погодой и урожаем. Так, накануне ночью темное без звезд небо – к плохому несению курами яиц. Солнце на Благовещение – к урожаю пшеницы.

Дождь в праздник – хорошая примета, указывающая на грибную осень и удачную рыбалку. Если в праздник прогремела гроза – можно ждать теплого лета и отличного урожая орехов. А мороз в этот день мог принести хорошие прогнозы на урожай огурцов и яровых.

Материал подготовлен на основе открытых источников