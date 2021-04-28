Как и когда готовят четверговую соль 2021: рецепты правильной соли

Четверговую соль по православному обычаю готовят, как правило, в Чистый четверг перед Пасхой и хранят целый год

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. В Чистый четверг перед Пасхой по православной традиции принято готовить четверговую соль – в 2021 году Великий четверг выпадает на 29 апреля.

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Четверговая соль, которую готовят только один раз в году, обладает целебными свойствами, а также помогает привлечь в дом достаток и удачу.

Как и когда готовят четверговую соль в 2021 году, а также рецепты приготовления правильной соли, узнаете из материала Sputnik Грузия.

Когда готовить четверговую соль?

Четверговая соль – продукт особый, ее готовят в ночь со среды на четверг Страстной недели или в Чистый четверг утром.

Четверговую соль, которая обладает сильной энергетикой и обладает оздоровляющим, очищающим и защитным действием, применяли с давних пор в самых разнообразных целях – лечили больных, а также делали обереги для семьи, скота, огорода, дома.

В силу четверговой соли люди верят до сих пор и готовят в наши дни, соблюдая все традиции.

Приготовить правильную четверговую соль легко, но прежде чем приступить к процессу, нужно убрать в квартире и, что самое главное, успеть сделать ее в Чистый четверг до захода солнца.

Правильную соль готовят в чугунной посуде, помешивая деревянной ложкой, а затем хранят в полотняном мешочке или стеклянной посуде. После приготовления, четверговую соль несут в церковь на Пасху и освящают вместе с другими продуктами. Четверговую соль хранят в укромном месте и используют до следующего Чистого четверга.

Как готовить – рецепты

До наших дней дошли несколько рецептов приготовления правильной четверговой соли. Для приготовления самого простого рецепта, поваренную соль прокаливают на сковороде и, помешивая ложкой по часовой стрелке, трижды читают "Отче наш", соль чернеет и приобретает лечебные свойства. Остывшую четверговую соль пересыпают в мешочек и плотно завязывают.

Рецепт №2

Для приготовления правильной четверговой соли с ржаной мукой понадобится 1 кг поваренной соли и 12 столовых ложек муки. Ингредиенты насыпают на сковороду и помешивают ложкой по часовой стрелке. Помешивая соль, трижды читают над ней специальную молитву для четверговой соли: "Чистый Четверг, от червей и от всякого гада сохрани и помилуй". После того, как масса почернеет, гасят огонь, а сковороду с содержимым оставляют остывать. Затем четверговую соль хранят в мешочке.

Рецепт №3

Для приготовления этого рецепта, используют поваренную соль, черный хлеб и целебные травы – розмарин, душицу, мяту, крапиву и мелиссу. Хлеб размачивают водой, травы измельчают и смешивают с солью, а затем запекают в печи до почернения. Затем четверговую соль остужают, просеивают и укладывают для хранения в банку с крышкой или мешочек. Соль с целебными травами получается более насыщенной и полезной.

Рецепт №4

Четверговую соль по этому рецепту готовят с капустными листьями. Самые крупные зеленые листья измельчают и смешивают с поваренной солью. Полученную массу выкладывают на тяжелый металлический противень и ставят в раскаленную духовку. Когда масса почернеет, ее остужают и перетирают для восстановления сыпучих свойств и хранят в мешочке или стеклянной баночке.

Материал подготовлен на основе открытых источников