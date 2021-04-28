Великий Чистый четверг 2021: что нужно делать, традиции

Великий или Чистый четверг Страстной седмицы, предшествующий Пасхе, в 2021-м выпадает на 29 апреля

В Великий Чистый четверг христиане вспоминают Тайную Вечерю, на которой Спаситель установил Таинство Евхаристии (Причащения) и омыл ученикам ноги, молитву Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Sputnik Грузия рассказывает, что нужно делать в Великий Чистый четверг, а также о традициях четвертого дня Страстной недели, посвященной последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Иисуса Христа.

Великий Чистый четверг

Тайная Вечеря – одно из самых важных евангельских событий, предшествовавших распятию Спасителя, с ней связана история Великого Чистого четверга.

Евангелисты рассказывают, что Христос во время последней трапезы с учениками поведал, что будет предан одним из них, затем схвачен властями и распят. Иуда именно в ту далекую ночь продал своего учителя за 30 сребреников.

Великий Чистый четверг для христиан является символом полного духовного и физического очищения, ибо в этот день Иисус омыл ноги своим ученикам, показав им пример смирения истинного христианина и братской любви.

Спаситель установил Святое Причастие - главное Таинство Церкви, на последней трапезе с апостолами – Тайной вечере.

Иисус, собрав своих ближайших учеников, дал им вино и преломил хлеб для них со словами: "Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кровь Моя, за вас изливаемая".

Святое Причастие признают все христиане — верующие вкушают хлеб и вино, подразумевая тело и кровь Спасителя под ними.

Что нужно делать

В Великий четверг, по древней традиции, нужно искупаться до восхода солнца, чтобы символично смыть с себя все грехи, накопившиеся за год. В Чистый четверг нужно посетить храм - исповедаться и причащаться, а также делать добрые дела.

В Великий четверг продолжается пост, поэтому есть мясные и молочные продукты нельзя.

В Великий Чистый четверг нужно сделать капитальную уборку, постирать – одним словом подготовиться к празднику, так как делать грязную работу в пятницу и субботу перед Пасхой нельзя.

О пасхальном столе также заботятся в Великий четверг — хозяйки по традиции готовят творожную пасху, пекут куличи и красят яйца. В Грузии по традиции яйца красят в пятницу, до захода солнца.

Четверговую соль, обладающую целебными свойствами, тоже делают в Великий четверг – для этого соль прокаливают в печи, потом освящают в церкви.

В старину в Чистый четверг, по традиции, варили пиво на целую неделю вперед.

Традиции

В православной традиции с Великим четвергом связано много обрядов и примет, в том числе и языческие, сохранившиеся после принятия христианства. Они связаны с личным и семейным благополучием, а также со здоровьем.

По традиции в Чистый четверг обряды совершались в течение всего дня — с рассвета и до полуночи. Древнейшая традиция в Грузии – Чиакоконоба. Этот языческий праздник, похожий на славянскую ночь Ивана Купала, отмечают до сих пор в ночь на Великий четверг.

В некоторых деревнях, как только стемнеет, разжигают большие костры – люди начинают прыгать через костер, когда основная часть его сгорит. По приметам, это очищает от злых духов. Эта старая традиция приносит детям большую радость, но грузинская церковь считает ее проявлением язычества и выступает против празднования.

Материал подготовлен на основе открытых источников