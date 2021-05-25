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Закат на тбилисском море

Магнитные бури в июне 2021: неблагоприятные дни, что делать

© Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210525/251827890/Magnitnye-buri-v-iyune-2021-neblagopriyatnye-dni-chto-delat.html

Магнитные бури в июне 2021 года окажут негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых, которые реагируют на любые изменения погоды

Зная точные даты магнитных бурь в июне, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в июне ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.

Магнитные бури в июне

В июне 2021 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько магнитных бурь.

Первые магнитные бури в июне, по прогнозу специалистов, ожидаются 8-9 числа – геомагнитное возмущение ожидается незначительное, соответственно, они в основном затронут только метеочувствительных людей.

Следующая магнитная буря ожидается 11-12 июня – геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет невысоким и почувствовать его смогут только лица, зависимые от погоды.

Солнечные и магнитные бури. Снято в США в Портленде
© AP Photo / Rick Bowmer
Солнечные и магнитные бури. Снято в США в Портленде

Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 15-17 июня – она будет более продолжительной и сильной. По прогнозу, сила удара двухдневной магнитной бури оценивается в пять баллов.

Все остальные дни в июне будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.

Неблагоприятные дни – что делать?

По статистике, на магнитные бури реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Соответственно, у большинства людей в неблагоприятные дни бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. Метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами, нужно позаботиться о своем здоровье.

Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям. Специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.

Блюда грузинской кухни
Photo: courtesy of Another Georgia
Блюда грузинской кухни

В целом медики советуют всем начать неблагоприятный день с контрастного душа, а накануне принять теплую ванну и хорошо выспаться.

Головная боль – это проблема, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь. Чтобы предупредить эту проблемы, специалисты советуют в неблагоприятные дни сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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