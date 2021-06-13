Сколько платят за сдачу крови в 2021 году? Всемирный день донора

Всемирный день донора крови отмечают ежегодно 14 июня во многих странах мира, в том числе в России и Грузии

Всемирный день донора создан в благодарность людям, которые, жертвуя собственную кровь, помогают другим, ибо миллионы жизней спасают ежегодно благодаря донорству - каждую секунду жители нашей планеты различных возрастов нуждаются в переливании крови.

Число участников донорской акции, как и спасенных ими людей, становится в мире с каждым годом все больше благодаря Всемирному дню донора. Этим благородным делом многие уже занимаются постоянно, одновременно слегка улучшая свое финансовое положение.

Поэтому вопрос, сколько платят за сдачу крови в 2021 году, интересует многих.

Всемирный день донора

Основали Всемирный день донора крови 16 лет назад на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Решение о развитии донорства единогласно поддержали Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца и всемирные организации доноров и общества по переливанию крови. Цель Всемирного дня донора – призывать людей к добровольной и бесплатной сдаче крови.

Всемирный день донора каждый год посвящается определенной теме – лозунг праздника в 2021-м: "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь".

Организатором основного мероприятия Всемирного дня донора в 2021-м является Италия – оно пройдет 14 июня в Риме.

Праздник также призван обратить внимание руководства разных стран на проблемы в этой сфере медицины.

Датой праздника 14 июня выбрано не случайно –153 года назад именно в этот день родился известнейший в мире австрийский иммунолог Карл Ландштейнер.

Ландштейнер первым заявил, что кровь человека имеет разный состав и делится на группы, и получил Нобелевскую премию за это открытие.

Праздник отмечают доноры, доктора профильных специализаций, преподаватели и студенты, организаторы благотворительных акций, а также больные заболеваниями крови.

Многие государства во Всемирный день донора проводят конференции, совещания, благотворительные акции, в том числе массовую сдачу крови, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Сколько платят за сдачу крови?

За разовую сдачу крови в столице России донорам платят 4 080 рублей, а за плазму – 3 600 рублей.

За сдачу тромбоцитов платят 5 760 рублей, а за эритроциты - 6 000 рублей.

Почетным донорам крови полагается ежегодная выплата - в 2021-м за сдачу крови она составит 24 000 рублей (за четыре донации), а за плазму – 62 400 рублей (за 15 донаций). Эти деньги налогом не облагаются, и каждый год, из-за инфляции, происходит индексация выплаты.

Ежегодно в России в переливании крови нуждается более 1,5 миллиона человек. Кровью и ее компонентами столичные клиники полностью обеспечены, однако регулярно пополнять запасы необходимо.

Полный список Учреждений Службы крови в РФ, представлен здесь.

Материал подготовлен на основе открытых источников