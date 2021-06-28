Какой сегодня церковный праздник: 28 июня 2021

По православному церковному календарю 28 июня 2021 отмечают день памяти cвятых Амоса, Дулы, Иеронима и Михаила

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Пророк Амос

По церковному календарю 28 июня поминают cвятого Амоса, третьего из 12 малых пророков, жившего в VIII веке до Рождества Христова.

Еврейский народ в это время был разделен на два царства – Израильское и Иудейское. Иудейский царь Озия правил в Иерусалиме, а Иеровоам XI, идолопоклонник – у десяти отделившихся израильских колен. Он поставил идола в виде золотого тельца в Вефиле, которому израильтяне, отступившие от Истинного Бога, поклонялись.

Будущий пророк родился в иудейской семье в селе Фекуи. Простой и безграмотный пастух был избран на пророческое служение Господом за искреннюю веру и усердие о славе Истинного Бога и послан для обличения нечестивого Иеровоама в Израильское царство и израильтян, отступивших от Бога.

Предсказывая великие бедствия Израильскому царству и населявшим его народам, пророк неоднократно подвергался побоям и изгнаниям. Несмотря на это, он возвращался в Вефиль и вновь и вновь призывал израильтян к покаянию, предсказывая неминуемые бедствия.

Амасия, жрец идольского капища, ненавидел пророка особо, так как тот предсказал скорую гибель жрецу и всему его дому. За это сын Амасии тяжело ранил святого, ударив его дубиной по голове. Еле живой, он достиг родного села и там скончался примерно в 783 году до Рождества Христова.

Дула Киликийский

По церковному календарю 28 июня поминают мученика Дулу, пострадавшего во время правления Максимиана (305-313).

В разгар преследования христиан в городе Преториады благочестивый христианин Дула был схвачен и доставлен к правителю Киликийской области Максиму.

На суде мученик мужественно исповедал Христа и обличал язычников в постыдных пороках и страстях. Правитель не смог противостоять благодатному слову мученика и, разозлившись, приказал подвергнуть его жестоким пыткам.

После продолжительных мучений Дулу привязали к колеснице правителя и влачили за ней. Мученик на этом страдальческом пути скончался, осенив себя крестным знамением.

Тело святого, отвязав от колесницы, бросили в реку. Останки мученика течением реки принесло к его родному городу, где его обнаружили собаки пастухов, и берегли, пока останки не погребли.

Блаженный Иероним

По церковному календарю 28 июня поминают блаженного Иеронима Стридонского, жившего в IV-V веках.

Родился будущий святой в христианской семье в городе Стридоне, на границе современных Италии, Словении и Хорватии.

Получив в Риме прекрасное образование и в совершенстве изучив античную литературу и философию, юноша принял там крещение. Во время поездки в Галлию (ныне Франция), Иероним, познакомившись в Трире с монашеской общиной, захотел посвятить себя Богу.

Перед тем как принять постриг, он вернулся в родной город, устроил судьбу младших брата и сестры, так как их родители к тому времени скончались. Затем, отправившись на Восток, который был центром христианско-богословской и монашеской жизни, принял священнический сан и постриг.

Побывав на Святой Земле и в Константинополе, он познакомился с великими учителями Церкви – Григорием Нисским и Григорием Богословом, и участвовал во всех важных богословских диспутах.

Перевод Библии на латынь стал одним из самых важных деяний Иеронима. Позже этот текст католическая церковь приняла в качестве официального перевода Священного писания. Блаженный Иероним скончался в Вифлееме. Перед смертью он глубоко скорбел о том, что его любимый Рим в 410-м был разорен готами.

Митрополит Киевский

По церковному календарю 28 июня поминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского, который по Иоакимовской летописи был сириец, а по другим данным – болгарин или серб.

В 989 году он прибыл из Корсуни вместе с другими священнослужителями к равноапостольному князю Владимиру, принявшему Крещение в 988-м. Благодатное, но нелегкое служение выпало на долю первого митрополита Русской церкви.

Обходя усердно новопросвещенную русскую землю, он проповедовал Евангелие, крестил и поучал новообращенных людей, основывал первые храмы и духовные училища.

Первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы он основал в Ростове, где епископом поставил Феодора Грека. Митрополит был строгим иерархом, но тихим и мудрым. Скончался святитель в 992 году.

Именины

По церковному календарю 28 июня именины отмечают Григорий, Иона, Ефрем, Касьян, Лазарь, Модест, Михаил и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников