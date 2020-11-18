Грузия начнет восстанавливать туризм с 2021 года

National Geographic назвал один из регионов Грузии - высокогорную Сванети - в числе лучших туристических направлений в мире в 2021 году

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Правительство Грузии делает все, чтобы пережить кризис в сфере туризма с наименьшими потерями, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили, оценивая результаты конкурса влиятельного издания.

В Грузии государство еще раз поможет гостиницам покрыть кредиты>>

Туристический сектор, в котором, по предварительным расчетам, занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии.

"В постпандемический период будет много и качественно новых вызовов, однако государство и бизнес максимально мобилизованы для преодоления этого кризисного периода с минимальными потерями. И меры экономического стимулирования, которые правительство Грузии последовательно реализует с самого первого этапа пандемии, играют здесь очень важную роль", - сказал Надареишвили.

Популярный международный журнал National Geographic назвал высокогорный грузинский регион Сванети одним из 25 лучших мест в мире, которые туристы должны посетить в постпандемический период в 2021 году.

"То, что National Geographic назвал Грузию и, в частности, Сванети в числе лучших туристических направлений в мире, еще один стимул для нас начать восстановление туристической индустрии в 2021 году", - сказал Надареишвили.

Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии. Для 6 118 компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты по налогу на имущество и подоходного налога.

Кроме того 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.

Государственное агентство "Производи в Грузии" начало прием четвертого потока заявок в рамках механизма софинансирования малых и семейных гостиниц. Агентство покроет предпринимателям проценты по кредиту в течение года.

Цель программы – облегчить семейным, малым и средним гостиницам финансовое бремя перед коммерческими банками и помочь остаться на плаву и продолжить работу в условиях пандемии.