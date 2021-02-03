Сколько туристов потеряла Грузия из-за пандемии в 2020 году

В связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году Грузию посетило на 80,4% меньше международных визитеров, чем в 2019 году, говорится в материалах Национальной администрации туризма страны.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2020 году иностранцы осуществили в Грузию 1,5 миллиона визитов. В 2019 году их число составило 7,7 миллиона.

Туристы в эпоху пандемии – кто они?

В связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов. Также страна прекратила авиасообщение по всем направлениям. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета прошлого года началось восстановление регулярных рейсов. Первоначально были возобновлены полеты в Мюнхен, Ригу и Париж. С ноября возобновлено регулярное авиасообщение с Амстердамом, Веной, Берлином и Дохой (до ноября эти авиакомпании выполняли чартерные рейсы). Однако из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен до 1 февраля.

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По мнению эксперта в сфере туризма, профессора Нико Кварацхелия, приезжие о которых говорится в статистике, – люди, которые приезжали в Грузию из соседних стран.

"Визитерами мы считаем тех транзитных пассажиров, которые пересекают Грузию и едут в третьи страны. Возможно, это водители трейлеров, которые перевозят грузы, которые фиксируются на границе. Наверно, это то количество, которое зафиксировано на пограничных пунктах, что они пересекли грузинскую границу. И в Грузии они вряд ли занимались туризмом", – заявил Кварацхелия Sputnik Грузия.

По его словам, в Грузии обязаны их фиксировать так, как это принято по международным нормам.

Согласно методологии, все визитеры, которые проводят в Грузии больше 24 часов, автоматически считаются туристами, подчеркнул эксперт.

Самая пострадавшая сфера

Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако, пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.

Для более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.

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Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная, и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в ней людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие работники в сфере туризма лишились всего, что было можно.