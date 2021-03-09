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Вид на город Тбилиси - исторический центр набережная реки Кура и мосты

Тбилиси на первом месте в списке лучших направлений Европы для вакцинированных визитеров

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (99)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210309/251107342/Tbilisi-na-pervom-meste-v-spiske-luchshikh-napravleniy-Evropy-dlya-vaktsinirovannykh-viziterov.html

В Грузии можно найти все для содержательного отдыха – природу, культуру, гастрономическое разнообразие и гостеприимство, пишет портал European Best Destinations

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Тбилиси оказался на первом месте в списке лучших направлений для вакцинированных путешественников одного из популярных порталов European Best Destinations (Лучшие направления Европы).

Тбилиси вошел в рейтинг лучших направлений Европы для туристов с COVID-паспортом>>

Тбилиси в список лучших европейских направлений для вакцинированных от коронавируса путешественников также включил Forbes.

Портал European Best Destinations опубликовал рейтинг 15 городов, в который помимо Тбилиси вошли такие туристические направления как Копенгаген, Кефалония, Севилья, Афины, Стокгольм, Канарские острова, Мадейра и другие.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия упростила въезд гражданам России, Армении и Азербайджана

"Если вы ищете культуру, природу, здоровье, гастрономическое разнообразие или просто популярное городское туристическое направление для шоппинга, Тбилиси – столица Грузии – идеально подходит для отпуска 2021 года. Почему вам стоит открыть для себя Тбилиси в 2021 году? Как никогда теперь мы знаем, что нужно радоваться жизни и откладывать незабываемые поездки нельзя. Грузия, и особенно Тбилиси, традиционна и современна, космополитична, многонациональна, поистине уникальна и аутентична", – говорится в статье EBD.

С 1 февраля, одновременно с возобновлением регулярных рейсов, въезд на территорию Грузии упростился как для иностранных граждан, так и для самих граждан страны, но, естественно, на определенных условиях. На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (99)
Теги:
Туризм, Тбилиси, Грузия

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