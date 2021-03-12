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Баннер, рекламирующий Международную туристическую ярмарку (Internationale Tourismus Boerse, ITB)

Грузия принимает участие в Берлинской международной туристической бирже

© AFP / TOBIAS SCHWARZ
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (100)
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В выставке ITB Berlin принимают участие более 10 тысяч представителей туристической индустрии из 180 стран мира, у нее 160 тысяч визитеров

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в Международной туристической бирже (ITB Berlin), которая проходит в Берлине, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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Выставка в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-формате. На одной из самых крупных выставок мира Грузии в этом году присвоили статус страны-партнера в сфере приключенческого и устойчивого туризма.

Вместе с администрацией туризма в выставке принимают участие 39 грузинских туристических компаний, гостиниц, турассоциаций и государственных организаций. Среди них Департамент туризма и курортов Аджарии, Агентство охраняемых территории Грузии, Организация управления места назначения Имерети, Meet in Georgia, Chateau Mukhrani, Discover Georgia, Magic Roads Georgia и другие грузинские компании и организации.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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К участникам мероприятия обратилась министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. В дискуссии также принимали участие и. о. руководителя администрации туризма Медея Джаниашвили, член парламента Грузии и бывшая глава администрации туризма Мариам Квривишвили, представитель Ассоциации экотуризма Наталия Бахтадзе, глава администрации Национального парка Боржоми-Харагаули Натия Мумладзе и другие.

"В этом году нам выпала честь стать официальным партнером ITB Berlin. Это огромная возможность представить Грузию на одной из самых крупных выставок мира, как безопасную страну с многообразными туристическими продуктами. Нам дана уникальная возможность показать всему миру еще не открывшиеся туристические направления Грузии. Я уверена, что партнерство с ITB Berlin еще больше повысит узнаваемость Грузии как среди специалистов туризма, так и среди тех туристов, которые заинтересованы безопасным путешествием в Грузию в постковидный период, и окажет содействие нашему частному сектору максимально быстро восстановиться и принять туристов", – заявила Джаниашвили.

В виртуальной выставке "ITB Berlin" принимают участие более 10 тысяч представителей туристической индустрии из 180 стран мира. У выставки 160 тысяч визитеров.

В 2023 году Грузия предстанет на выставке ITB Berlin в статусе страны-хозяйки и будет иметь доступ к миллиардной аудитории.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (100)
Теги:
Туризм, выставка, Берлин, Грузия

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