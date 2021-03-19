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Самолет польской авиакомпании Lot Polish Airlines

Грузия и Польша возобновляют авиасообщение

photo: Lot Polish Airlines / FB
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (202)
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Авиарейсы по маршруту Варшава-Тбилиси-Варшава будет выполнять польская авиакомпания LOT Polish Airlines

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. С 28 марта будет восстановлено регулярное авиасообщение между Грузией и Польшей, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации.

Авиарейсы по маршруту Варшава-Тбилиси-Варшава будет выполнять польская авиакомпания LOT Polish Airlines. Частота полетов четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям.

Вид из окна самолета
© CC0 / Pixabay
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При этом, с 31 мая авиакомпания планирует увеличить частоту полетов в указанном направлении. В частности, по информации LOT Polish Airlines, регулярные авиарейсы будут осуществляется пять раз в неделю.

Агентство гражданской авиации уже выдало разрешение для выполнения регулярного авиасообщения.

Агентство гражданской авиации призывает граждан, проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно ознакомится с пограничными и санитарными правилами, установленными страной назначения, с сообщениями авиакомпаний, с заявлениями и расписаниями, размещенными на официальных источниках.

Пассажирский терминал А международного аэропорта Внуково
© photo: Sputnik / Artem Zhitenev
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Ранее министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава сообщила, что в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был вновь продлен.

Темы:
Авиасообщение в Грузии (202)
Теги:
авиасообщение, Польша, Грузия

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