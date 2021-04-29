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Канатная дорога на лыжном курорте Гудаури

Горнолыжный сезон завершился в Грузии

photo: Mountain Resorts of Georgia / FB
Туризм
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Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (69)
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Sputnik Грузия
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В сезоне 2021 года с 8 марта на четырех горнолыжных курортах страны побывали более 134 тысяч визитеров

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В Грузии завершился горнолыжный сезон 2021 года, сообщает Компания развития горных курортов.

Сезон на горнолыжных курортах Грузии возобновился 8 марта с учетом всех правил ковид-протокола.

Сезон в случае Гудаури продлился до 25 апреля, а на остальных курортах, с учетом естественных климатических условий, завершился поэтапно с середины апреля.

Горнолыжный курорт Годердзи зимой
© Sputnik / Seyran Baroyan
На горнолыжном курорте Годердзи заработали канатки

В Гудаури, Бакуриани, Местиа и Годердзи установлены бесконтактные пропускные пункты, которые дают возможность точно посчитать, сколько визитеров побывали в этих местах.

В сезоне 2021 года на четырех горнолыжных курортах страны побывали 134 183 визитера. Количество проданных билетов составило 78 462.

В этом сезоне на курорте Гудаури побывали 83 055 визитеров, в Бакуриани – 35 166, Годердзи – 7 262, а Местиа (Тетнулди, Хацвали) — 8 700.

Горнолыжный курорт Гудаури - подъемники в горах
© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Горные курорты Грузии работают с соблюдением всех рекомендаций Минздрава

Из-за пандемии коронавируса работа горнолыжных курортов Грузии временно была остановлена. С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако там действовали ограничения, в частности, визитеры должны были носить маски, а на подъемник не пускали одновременно больше трех человек.

По данным Национальной администрации туризма, за первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.

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Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (69)
Теги:
Компания развития горных курортов, Курорт Тетнулди, Курорт Гомардули, Зимние курорты Грузии, Туризм, Грузия

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