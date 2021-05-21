Самые живописные каньоны Грузии – Окаце, Мартвильский, уникальные пещеры Сатаплиа и Прометея будут принимать посетителей с 26 мая

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Все 93 охраняемые территории Грузии возобновляют работу с 26 мая, сообщается на сайте Агентства охраняемых территорий.

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Посетить пещеру Прометея (регион Имерети) визитеры смогут каждый день с 10:00 до 18:00.

Пещера Сатаплиа (регион Имерети) примет посетителей каждый день с 10:00 до 18:00.

Каньон Окаце (регион Имерети) будет открыт для визитеров каждый день с 10:00 до 18:00. В эти же часы будет работать водопад Окаце (село Кинчха).

Мартвильский каньон (регион Самегрело - Земо Сванети) будет работать каждый день с 10:00 до 18:00.

Агентство охраняемых территорий просит посетителей соблюдать рекомендации, разработанные для предотвращения распространения коронавируса.

Рекомендовано покупать билеты дистанционно по ссылке: https://guru.ge/ или же оплачивать вход бесконтактно.

Визитеры должны носить маску в закрытых и в открытых пространствах. Маска хорошо должна закрывать нос и рот. В центре визитеров одновременно могут находиться пять человек.

Согласно рекомендациям, визитеры обязаны соблюдать дистанцию минимум в два метра.

В случае плохого самочувствия, руководство Агентства охраняемых территорий просит всех не заходить в заповедники и обратиться к врачу. Визитеры должны часто дезинфицировать руки и в течение минимум 20 секунд.

Также рекомендовано воздержаться от прикосновений руками к глазам и рту. Во время чихания или кашля нужно использовать одноразовую салфетку, выбросить ее моментально в мусорный бак и в ту же секунду продезинфицировать руки.

Пять охраняемых территории Грузии временно приостановили прием визитеров в ноябре 2020 года, когда в Грузии была зафиксирована вторая волна распространения коронавируса и в день фиксировалось до трех тысяч случаев инфицирования в сутки. С целью превенции распространения коронавируса работу приостановили каньоны Мартвили, каньон Окаце, водопад Окаце, пещера Прометея и пещера Сатаплиа.

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