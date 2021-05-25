В Грузию с ПЦР-тестом: список стран расширяется

Власти Грузии составили список стран, гражданам которых разрешен въезд без вакцинации, однако при наличии ПЦР-теста

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Власти Грузии расширили список стран, граждане которых могут приехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов до приезда, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе на брифинге.

На данном этапе попасть в Грузию могут граждане любой страны, которые имеют при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации (обе дозы) против коронавируса. Кроме того, власти составили список стран, гражданам которых разрешен въезд без вакцинации, однако при этом необходимо наличие ПЦР-теста.

photo : press-service of the Government of Georgia Батумский международный аэропорт - зал ожидания

В среду к этим странам прибавились Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова и Оман.

Во вторник власти Грузии приняли решение открыть сухопутные границы с 1 июня. Пересечь границу Грузии можно будет с документом, удостоверяющим полный курс вакцинации от COVID-19 или же с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за последние 72 часа до приезда.

На данном этапе власти Грузии разрешают въехать в страну невакцинированным гражданам следующих стран: Россия, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Великобритания и Северная Ирландия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также гражданам стран Евросоюза.

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