В Грузию с ПЦР-тестом: список стран расширяется

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Власти Грузии расширили список стран, граждане которых могут приехать в страну с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов до приезда, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе на брифинге.

На данном этапе попасть в Грузию могут граждане любой страны, которые имеют при себе документ, подтверждающий полный курс вакцинации (обе дозы) против коронавируса. Кроме того, власти составили список стран, гражданам которых разрешен въезд без вакцинации, однако при этом необходимо наличие ПЦР-теста.

photo : press-service of the Government of Georgia

Батумский международный аэропорт - зал ожидания