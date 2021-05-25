Грузия открывает сухопутные границы

Теперь попасть в Грузию можно будет сухопутным путем из России, Армении, Турции и Азербайджана

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Власти Грузии откроют сухопутные границы с 1 июня, решение принято по итогам заседания координационного штаба по борьбе с COVID-19.

Сухопутные границы Грузии закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Межведомственный координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ, что будет задействовано с 1 июня", – заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.

Пересечь границу Грузии можно будет с документом, удостоверяющим полный курс вакцинации от COVID-19, или же с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за последние 72 часа до приезда.

"В таком случае, те лица, которые приедут в Грузию с ПЦР-тестом, будут обязаны в течение последующих 72 часов сделать повторный ПЦР-тест", – отметил Гибрадзе.

Он также рекомендовал всем иностранным визитерам иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае надобности, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции.

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