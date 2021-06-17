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Откуда можно приехать без вакцинации - Грузия расширила список стран

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (426)
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Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы, кроме побывавших в Индии за последние две недели

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Правительство Грузии расширило список стран, граждане которых могут приезжать в Грузию без вакцинации, лишь с отрицательным ПЦР-тестом.

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Согласно распоряжению правительства, в список таких стран попали Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония и Босния и Герцеговина.

Гражданам этих стран, а также лицам, имеющим в них вид на жительство, можно въезжать в Грузию лишь имея отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до въезда.

После им придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

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Ранее подобные правила распространялись на следующие страны: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман и Молдова.

Также приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели).

Все иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае надобности, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции.

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (426)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Туристы, Туризм, Грузия

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