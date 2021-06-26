Для грузинских туроператоров провели туры в Имерети, Раче и Лечхуми

Целью тура является популяризация виноделен, изучение новых туристических объектов на месте для туроператоров и включение виноделен в гастрономические и винные туристические маршруты

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальная администрация туризма провела информационные туры для туроператоров в Имерети, Раче и Лечхуми, сообщает телеканал Imedi.

Национальная туристическая администрация Министерства экономики и устойчивого развития Грузии продолжает сотрудничать с USAID в развитии винного туризма и новых туристических объектов.

Национальная администрация туризма совместно с Агентством международного развития США и Винной ассоциацией провела инфотур для туроператоров в Имерети, Рача и Лечхуми.

В ходе экскурсии представители туристических компаний посетили семейные винодельни и на месте ознакомились с семейными предприятиями и их продукцией.

Целью тура является популяризация виноделен, изучение новых туристических объектов на месте для туроператоров и включение виноделен в гастрономические и винные туристические маршруты.

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