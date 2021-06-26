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Сбор урожая винограда ртвели в высокогорном регионе Рача

Для грузинских туроператоров провели туры в Имерети, Раче и Лечхуми

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Туризм
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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (243)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210626/252132799/Dlya-gruzinskikh-turoperatorov-proveli-tury-v-Imereti-Rache-i-Lechkhumi.html

Целью тура является популяризация виноделен, изучение новых туристических объектов на месте для туроператоров и включение виноделен в гастрономические и винные туристические маршруты

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Национальная администрация туризма провела информационные туры для туроператоров в Имерети, Раче и Лечхуми, сообщает телеканал Imedi.

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photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Министр экономики Грузии приняла участие в гастрономическом туре по Кахети

Национальная туристическая администрация Министерства экономики и устойчивого развития Грузии продолжает сотрудничать с USAID в развитии винного туризма и новых туристических объектов.

Национальная администрация туризма совместно с Агентством международного развития США и Винной ассоциацией провела инфотур для туроператоров в Имерети, Рача и Лечхуми.

В ходе экскурсии представители туристических компаний посетили семейные винодельни и на месте ознакомились с семейными предприятиями и их продукцией.

Целью тура является популяризация виноделен, изучение новых туристических объектов на месте для туроператоров и включение виноделен в гастрономические и винные туристические маршруты.

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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (243)

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