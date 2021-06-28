Греция изменила правила въезда для россиян

Граждане России должны предоставить отрицательный лабораторный тест ПЦР за 72 часа или экспресс-тест за 48 часов до въезда

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Прибывшие в Грецию из России туристы с 30 июня будут бесплатно проходить обязательный экспресс-тест на коронавирус, сообщил РИА Новости управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

В случае положительного результата быстрого теста, российским туристам сделают ПЦР-тест.

Все въезжающие в Грецию россияне обязаны проходить экспресс-тест или ПЦР-тест на коронавирус на границе, до получения результатов они будут находиться в контрольной зоне на въезде. Такое решение принято, чтобы снизить риск распространения коронавируса COVID-19.

Граждане России, вне зависимости от наличия сертификата вакцинации или справки о перенесенном заболевании, должны предоставить отрицательный лабораторный тест ПЦР за 72 часа или экспресс-тест за 48 часов до въезда. На границе по прибытии в Грецию они должны пройти еще одну проверку.

"Всем, кто прилетает, делают тест бесплатно. Как разъяснили в аэропорту Ираклиона, прилетающие проходят экспресс-тест. Результат приходит за 10-15 минут, и пассажиры сразу же могут отправляться дальше. Если же выявляется кто-то положительный, то только они сдают мазок на ПЦР и отправляются в обсерватор. Если не подтверждается, то они продолжают отпуск. Если подтверждается положительный результат, остаются на карантине", - сказал Харитидис. "Весь процесс задержится на 10-15, может на 20 минут", - добавил он.

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