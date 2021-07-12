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Туристическая инфраструктура в Мартвильском каньоне

Каньон на западе Грузии обзаведется туристической инфраструктурой

photo : Administration Governor of Samegrelo-Zemo Svaneti region / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (149)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210712/252286049/Kanon-na-zapade-Gruzii-obzavedetsya-turisticheskoy-infrastrukturoy.html

В прошлом году на финансирование туристических проектов в регионе Самегрело - Земо Сванети было выделено более 836 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Новые торговые павильоны появятся в районе известного туристического объекта – Мартвильского каньона на западе Грузии, сообщает администрация губернатора региона Самегрело - Земо Сванети.

По информации пресс-службы, проект по обустроqству новых торговых павильонов направлен на поддержку местных предпринимателей. Аналогичный проект реализуется в городе Абаша, в селе Колобани, недалеко от центральной дороги.

Мартвильский каньон
photo: Martvili Canyon / FB
Мартвильский каньон

Проект будет осуществлен в рамках программы развития ООН (ПРООН).

Сегодня с ходом работ, а также с уже осуществленными инфраструктурными проектами ознакомились губернатор региона Георгий Гугучия вместе с представителем офиса ПРООН в Грузии Отаром Конджария.

После Мартвили Георгий Гугучия направился в Сенаки, где ознакомился с особенностями работы с веревочного парка недалеко от туристического комплекса в селе Нокалакеви. Веревочный парк открылся прошлой осенью и сегодня является одним из самых популярных туристических мест в регионе.

В рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Самегрело - Земо Сванети были профинансированы еще пять проектов, среди них этноцентр в Зугдиди, инфраструктура для спортивного рыболовства на озере Мартовцкала в Поти, площадка для скалолазанья в Местии.

Кроме того, при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций, три местные НПО получили финансирование в рамках компонента малых грантов.

Всего в прошлом году на финансирование проектов в регионе Самегрело - Земо Сванети было выделено более 836 тысяч лари (более 265 тысяч долларов).

Программа развития ООН (ПРООН) реализует проекты с Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии и местными органами власти.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (149)
Теги:
Программа развития ООН (UNDP), Туризм, Регион Самегрело-Земо Сванети, Грузия

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