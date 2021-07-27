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Туристы и отдыхающие жители Грузии фотографируют Черное море

Forbes America готовит статью о туристических направлениях Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (152)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210727/252423020/Forbes-America-gotovit-statyu-o-turisticheskikh-napravleniyakh-Gruzii.html

Национальная администрация туризма устроила специальный пресс-тур для журналиста издания по Имерети, Раче, Сванети

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Forbes America готовит статью для популяризации туристический направлений Грузии – Национальная администрация туризма  провела специальный пресс-тур для представителя издания.

В сообщении министерства говорится, что журналист Forbes посетил один из семейных погребов в Раче и продегустировал местное вино. После восьмидневного тура автор подготовит статью для Forbes и поделится с миллионами читателей журнала своими впечатлениями о Грузии, расскажет о ее туристических направлениях, туристических продуктах, грузинском вине и кухне.

Женщина фотографирует на смартфон достопримечательности
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Администрация туризма Грузии продолжает инфотуры для туркомпаний

"Я замечательно провела время в Грузии, мне очень понравилось. Я побывала в разных уголках: была в горах, видела реки, побывала в Тбилиси, но мне еще есть на что посмотреть в Грузии. В следующий раз я хочу посетить Боржоми, Батуми и Казбеги", – сказала Рана Гуд после пресс-тура.

Заместитель министра экономики Мариам Квривишвили отметила, что для Грузии очень важно восстановление туризма быстрыми темпами, и министерство делает для этого все возможное.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать темп восстановления, и мы, конечно же, используем все инструменты, чтобы дать миру знать, что Грузия открыта для туристов, а Грузия – одна из самых безопасных и гостеприимных стран в мире. Вот почему приглашение Forbes за такой короткий период времени поможет повысить узнаваемость и позиционирование", – сказала заместитель.

Квривишвили также отметила, что для представителя Forbes были выбраны направления Имерети, Рача, Сванети для того, чтобы повысить осведомленность об этих регионах, и увидеть как можно больше туристов в этих местах.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (152)
Теги:
журнал, туризм, Грузия

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