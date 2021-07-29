Почему грузины не отдыхают в Армении

Именно из-за низкой осведомленности грузины зачастую не рассматривают соседнюю республику в качестве места для отдыха

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Жители Грузии не рассматривают Армению как туристическое направление, так как не имеют подробной информации об этой стране, считает начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили.

В ходе видеомоста Тбилиси-Ереван "Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Гедеванишвили пояснила, почему грузины не посещают Армению как туристы.

"Грузины не приезжают не потому, что им не интересно, а потому что они не знают, куда могут поехать. До Еревана всего три часа езды, но никто из наших туристов никогда не задавался вопросом поехать в Армению посмотреть, потому что этой информации нет", - сказала Гедеванишвили.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Ия Гедеванишвили - начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA

При этом она подчеркнула, что в Армении потрясающие гастрономические туры и она сама часто посещала эту страну, однако проблема заключается в отсутствии рекламы.

Спикер из Еревана, член совета Армянской федерации туризма, учредитель туристической компании "Армения Травел" Марина Крпеян согласилась с высказыванием Гедеванишвили.

Крепеян отметила, что Армения слабо представлена в Грузии в качестве интересного направления для отдыха. Она пообещала обсудить этот вопрос с представителями федерации.