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Страны мира. Армения Вид на гору Арарат и город Ереван.

Почему грузины не отдыхают в Армении

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Туризм
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210729/252457325/Pochemu-gruziny-ne-otdykhayut-v-Armenii.html

Именно из-за низкой осведомленности грузины зачастую не рассматривают соседнюю республику в качестве места для отдыха

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Жители Грузии не рассматривают Армению как туристическое направление, так как не имеют подробной информации об этой стране, считает начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили.

В ходе видеомоста Тбилиси-Ереван "Туризм в Армении и Грузии на фоне пандемии" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Гедеванишвили пояснила, почему грузины не посещают Армению как туристы.

"Грузины не приезжают не потому, что им не интересно, а потому что они не знают, куда могут поехать. До Еревана всего три часа езды, но никто из наших туристов никогда не задавался вопросом поехать в Армению посмотреть, потому что этой информации нет", - сказала Гедеванишвили.

Ия Гедеванишвили - начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ия Гедеванишвили - начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA

При этом она подчеркнула, что в Армении потрясающие гастрономические туры и она сама часто посещала эту страну, однако проблема заключается в отсутствии рекламы.

Спикер из Еревана, член совета Армянской федерации туризма, учредитель туристической компании "Армения Травел" Марина Крпеян согласилась с высказыванием Гедеванишвили.

Крепеян отметила, что Армения слабо представлена в Грузии в качестве интересного направления для отдыха. Она пообещала обсудить этот вопрос с представителями федерации.

Теги:
туризм, Армения, Грузия

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