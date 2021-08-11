Число посетивших Грузию в июле иностранцев выросло в пять раз

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в июле выросло на 435% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрации туризма.
Всего в июле международные путешественники осуществили в Грузию 259,6 тысячи визитов, из которых 176,3 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 403,7%.
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Общее число визитов в период с января по июль составило 745,7 тысячи, что на 50,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Россия на втором месте
Наибольшее число визитов в Грузию в июле осуществили граждане Турции, России, Украины, Армении и Израиля.
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов в июне приезжала в Грузию воздушным путем, в основном через Тбилисский и Батумский международные аэропорты, на которые приходится почти половина въезжающих.
На втором месте – сухопутные границы Грузии. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.
Что делает Грузия для туризма
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.
С 1 февраля открылись воздушные границы страны, и по данным Минэкономики число полетов в мае восстановилось на 65% по сравнению с периодом до пандемии. А уже с 1 июня Грузия открыла и сухопутные границы.
Иностранцы, приезжающие в Грузию сухопутным транспортом, должны быть вакцинированы и иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, по приезду им придется носить маски как в помещениях, так и на улицах, и по ночам находиться в гостиницах. Между тем днем грузинские курорты предлагают посетителям многообразную программу.
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