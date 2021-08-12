07:57 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск
Горнолыжные курорты. Подъемник в Сванетии

Правительство Грузии модернизирует горнолыжный курорт Хацвали в Сванети

© Sputnik / STRINGER
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (248)
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/06/250810969.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210812/252560688/Pravitelstvo-moderniziruet-gornolyzhnyy-kurort-Khatsvali-v-Svaneti.html

Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Туристы уже в следующем зимнем курортном сезоне смогут подняться на горнолыжный курорт Хацвали в Сванети по ультрасовременной канатной дороге.

Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от города Местиа. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году.

Облака в горах в районе Душети, высокогорный регион Мцхета Мтианети
© Sputnik / Denis Aslanov
Власти Грузии выделили $10 миллионов на восстановление дороги к курорту Шови

По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, туризм является одним из приоритетных направлений для правительства Грузии.

"На основании проверки правительство Грузии приняло решение обновить канатную дорогу Хацвали-Зурулди и встретить иностранных и грузинских туристов, которые посетят нашу страну следующей зимой, с помощью новой ультрасовременной канатной дороги, которая будет соответствовать всем стандартам безопасности", - цитирует Мариам Квривишвили телеканал Imedi.

По ее словам, новая канатная дорога поможет привлечь больше посетителей в Местиа, что положительно скажется на расширении возможностей предпринимателей, занимающихся развитием местного туризма.

Распоряжением правительства Грузии бывшая компания по развитию горных курортов ООО МTS должна демонтировать поврежденную канатную дорогу Хацвали-Зурулди и установить на ее месте новую, а также соответствующую инфраструктуру, оборудовав ее системами регистрации и сопутствующим оборудованием, не позднее 31 декабря 2021 года.

Все канатные дороги на горных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится один раз в пять лет.

Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (248)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться