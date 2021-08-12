Правительство Грузии модернизирует горнолыжный курорт Хацвали в Сванети

Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Туристы уже в следующем зимнем курортном сезоне смогут подняться на горнолыжный курорт Хацвали в Сванети по ультрасовременной канатной дороге.

Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от города Местиа. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, который начал свою работу в 2011 году.

По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, туризм является одним из приоритетных направлений для правительства Грузии.

"На основании проверки правительство Грузии приняло решение обновить канатную дорогу Хацвали-Зурулди и встретить иностранных и грузинских туристов, которые посетят нашу страну следующей зимой, с помощью новой ультрасовременной канатной дороги, которая будет соответствовать всем стандартам безопасности", - цитирует Мариам Квривишвили телеканал Imedi.

По ее словам, новая канатная дорога поможет привлечь больше посетителей в Местиа, что положительно скажется на расширении возможностей предпринимателей, занимающихся развитием местного туризма.

Распоряжением правительства Грузии бывшая компания по развитию горных курортов ООО МTS должна демонтировать поврежденную канатную дорогу Хацвали-Зурулди и установить на ее месте новую, а также соответствующую инфраструктуру, оборудовав ее системами регистрации и сопутствующим оборудованием, не позднее 31 декабря 2021 года.

Все канатные дороги на горных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится один раз в пять лет.