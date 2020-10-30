Экстремальное голосование: как пандемия повлияла на выборы в Грузии – список правил

Парламентские выборы 2020 войдут в историю Грузии как "выборы в масках" – из-за пандемии пришлось вводить множество правил в весь избирательный процесс

Начало предвыборной кампании в Грузии совпало со второй волной коронавируса – число заболевших осенью начало стремительно расти по всей стране.

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Проведение масштабных акций власти так и не запретили, но рекомендовали ношение масок и соблюдение дистанции. Зато очень жесткие правила поведения на избирательных участках введены в день голосования.

Премьер пообещал, что "проголосовать будет безопасней, чем сходить за покупками", а опросы предсказывают высокую явку избирателей, несмотря на растущую в стране ковид-панику.

Правила на участках

На выборах, которые пройдут 31 октября, избиратели должны быть в масках, пройти дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим средством. Маску на пару секунд придется снять дважды: на входе, при предъявлении удостоверения личности, и при проверке регистрационных данных избирательной комиссии.

Если у избирателя нет маски, ее выдадут на месте.

Каждому избирателю будет выдана индивидуальная ручка, которую он оставит в специальном контейнере после того, как проголосует.

Изменился облик кабин для тайного голосования. В них больше не будет занавесок, а вход будет со стороны, обращенной к стене, чтобы не нарушать принцип секретности.

Термоскрининг после долгих споров избирателям решили не проводить.

Обязателен термоскрининг для членов комиссий, представителей партий, наблюдателей и журналистов. У кого температура будет повышена – придется покинуть территорию.

Члены комиссий, кроме масок, дополнительно будут защищены шлемами и перчатками.

Дезинфекция избирательных участков обязательна каждые три часа.

Спецучастки

Для граждан, которые находятся на лечении в ковид-центрах, зонах карантина или в самоизоляции, созданы 127 специальных избирательных участков.

С целью участия в выборах, граждане, которые находятся на самоизоляции, должны были обратиться с заявлением в ЦИК на доставку переносной урны до 18:00 27 октября.

Переносную урну для голосования запросили более четырех тысяч избирателей.

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Наблюдение издалека

Сразу несколько авторитетных международных организаций из-за пандемии вынуждены были сократить масштаб своего наблюдения за грузинскими выборами.

БДИПЧ/ОБСЕ планировала прислать в страну ко дню голосования дополнительно 250 наблюдателей, однако из-за пандемии это решение было отменено. В стране будет работать только миссия из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей, которые находятся в Грузии с конца сентября.

Евросоюз решил совсем не посылать в Грузию миссию наблюдения.

Национальный демократический институт США (NDI) и Международный республиканский институт США тоже отказались от отправки в Грузию специальных миссий по наблюдению – они будут отслеживать ход голосования "удаленно с помощью помощников, которые находятся в Грузии".

Но без наблюдателей на местах Грузия не останется. Для наблюдения зарегистрировались 120 грузинских и 48 международных организаций. В Грузию прибывают наблюдатели из Польши, Болгарии, Казахстана и Азербайджана.

Парламентская ассамблея ОБСЕ направит в Тбилиси к 31 октября 28 краткосрочных наблюдателей.

Что касается специалистов из Великобритании, Нидерландов, Эстонии, Австрии и Италии, то за ходом выборов будут следить сотрудники посольства.