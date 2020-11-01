18:32 01 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Акция сторонников объединенной оппозиции против итогов выборов

Оппозиция Грузии анонсировала "грандиозное шествие"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Парламентские выборы в Грузии 2020
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (634)
38420
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/01/249895051.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/vibory-2020/20201101/249895752/Oppozitsiya-Gruzii-anonsirovala-grandioznoe-shestvie.html

Ровно через неделю оппозиционные партии в Грузии планируют показать властям "свою силу"

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Грузинская оппозиция, которая не согласна с результатами парламентских выборов, анонсировала масштабное шествие в Тбилиси, заявил экс-мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

"Будем собираться каждый день"- в центре Тбилиси протестует оппозиция>>

Сторонники оппозиционных партий в эти минуты протестуют у здания парламента в центре Тбилиси, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020.

"В воскресенье, в 15:00, мы, политические партии, гражданское общество и вся Грузия, планируем грандиозную акцию-шествие, чтобы еще раз показать, кто есть Грузия. До этого мы поедем везде, чтобы поддержать людей. Мы должны показать свою силу... Сейчас не время расслабляться, сейчас надо собраться, время двигаться вперед и время объединяться", - сказал Угулава.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,8%.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в семи округах регионов.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (634)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вахтанг (Буба) Кикабидзе принимает участие в голосовании
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото
Историческое голосование: долгожданные выборы прошли, впереди - протесты
Историческое голосование: долгожданные выборы прошли, впереди - протесты
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходили парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться