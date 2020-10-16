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"Шанс стать звездой" - кто представит Грузию на проекте "Ты супер!"

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" - сезон 2020 (12)
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© video: Sputnik . Vladimir Umikahvili / Natia Kvartskhava
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/10/249725917.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201016/249726625/Shans-stat-zvezdoy---kto-predstavit-Gruziyu-na-proekte-Ty-super.html

Грузию в четвертом сезоне международного вокального конкурса "Ты супер!" представляет 15-летняя Мариам Бондаренко из Тбилиси. Смотрите на видео Sputnik Грузия, что сама девочка и ее мама рассказывают о своей сложной судьбе

Сейчас Мариам улыбается и светится от счастья, но в сияющих глазах видна печаль прошлого. Девочка и ее мама Екатерина Сирадзе пережили в жизни много тяжелых моментов. Сирадзе стала жертвой семейного насилия, муж плохо обращался с ней. Не выдержав, она забрала ребенка и сбежала из дома. Тогда Мариам было всего семь лет.

Мариам Бондаренко
© photo: Sputnik / Vitali Belousov
"Благодаря "Ты супер!" хочу стать известной на весь мир" - Мариам Бондаренко из Грузии

Сейчас Сирадзе уверена, что самое тяжелое решение в ее жизни было отвезти Мариам в детский дом "SOS". Мама и дочь нехотя вспоминают об этом периоде.

Мариам прожила в интернете почти шесть месяцев, мама смогла забрать ребенка после того, как нашла работу и съемное жилье. Сейчас они живут вместе в маленькой девятиметровой комнатушке, но все проблемы встречают вместе.

Мариам была очень рада, узнав, что примет участие в проекте "Ты супер!". Для нее это большой нас исполнить главную мечту – стать успешным и популярным человеком, чтобы иметь возможность помогать другим.

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Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов из девяти стран. Проект организован при поддержке Международного агентства и радио Sputnik.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" - сезон 2020 (12)
Теги:
Шоу "Ты супер!"


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