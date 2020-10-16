Как из рога изобилия: эксперты оценили предвыборные обещания политиков

Лидеры политических партий соревнуются между собой в том, чье обещание окажется наиболее "сладким" для ушей электората, считает профессор и эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе

В мультимедийном пресс центре Sputnik Грузия прошла пресс-конференция на тему "Программы партий в Грузии – как спасти экономику?", в которой приняли участие экономические эксперты Иосиф Арчвадзе и Демур Гиорхелидзе.

"Состязания между партиями, вовлеченными в предвыборную кампанию, вызывают горькую улыбку. Обещания льются, как из рога изобилия, но не имеют под собой никакой основы. Увеличение пенсий в несколько раз, рост благополучия граждан, улучшение социального обеспечения - все это и многое другое

очень приятно слушать. Но ничего из этого не имеет под собой объективного основания", - заявил Арчвадзе в ходе пресс-конференции.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.