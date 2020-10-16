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Обещания без обязательств: почему политики не переходят от слов к делу

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© Sputnik / Alex Shlamov
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https://sputnik-georgia.ru/video/20201016/249728327/Obeschaniya-bez-obyazatelstv-pochemu-politiki-ne-perekhodyat-ot-slov-k-delu.html

Программы политических партий Грузии об улучшении экономической ситуации – это лишь обязанность в рамках предвыборного процесса, а не реальные планы на будущее, считает доктор экономических наук Демур Георхелидзе

В мультимедийном пресс центре Sputnik Грузия прошла пресс-конференция на тему "Программы партий в Грузии – как спасти экономику?", в которой приняли участие экономические эксперты Иосиф Арчвадзе и Демур Гиорхелидзе.

"Я воспринимаю эти программы лишь как обязанность в рамках предвыборного процесса. К реальным действиям они не имеют никакого отношения. Это не программы того, что политики реально будут делать. То, что они говорят, невозможно осуществить. На практике это нельзя реализовать, потому что для этого нет возможностей", - заявил Гиорхелидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

Полную запись пресс-конференции смотрите здесь https://youtu.be/sr6GtNJvynE

Темы:
Видео-новости из Грузии (413)
Теги:
пресс-центр, политика, Тбилиси, Грузия, Грузия


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