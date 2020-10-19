Мариам Бондаренко из Грузии покорила жюри "Ты супер!" и прошла в следующий тур

Представительница Грузии в проекте "Ты супер!", 15-летняя Мариам Бондаренко расплакалась после того, как прошла в следующий тур конкурса. Смотрите на видео Sputnik, почему юная артистка не смогла сдержать слез и что сказала после завершения шоу

Девочка призналась, что переживала не только за себя, но и за других участников конкурса, которые выступили безукоризненно. Мариам исполнила на проекте песню Рианны "Diamonds", все члены жюри нажали на зеленые кнопки.

Мариам рассказала, что очень волновалась перед выходом на сцену – это ее первое в жизни выступление. За кулисами девочку ждала мама, она тоже не смогла сдержать эмоций, когда известный российский продюсер Игорь Крутой назвал имя Мариам Бондаренко и таким образом перевел ее в следующий тур конкурса.

"Спасибо за поздравления. Плачу я потому, что мне жаль, что некоторые конкурсанты ушли. Они были очень сильными, мне очень жаль. Тем, кто не прошел, хочу пожелать удачи. Я знаю, что они смогут сделать больше и достичь многого. Грузия, спасибо большое, что болели за меня. Я вас очень люблю, спасибо!" - сказала Мариам после выступления.

На телеканале НТВ проходит четвертый сезон международного вокального проекта "Ты супер!", нацеленного на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и развитие их творческого потенциала.

"Шанс стать звездой" - история Мариам Бондаренко >>>

Грузия в этом проекте принимает участие в третий раз. В первом сезоне проекта Грузию представляла Нана Вардзелашвили из Карели, в третьем – Текла Экаладзе из Тбилиси.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.