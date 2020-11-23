В грузинском храме в Москве спустя 100 лет вновь зазвонили колокола - видео

В грузинском храме Святого Георгия в Москве восстановили колокольню. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как в день праздника "Гиоргоба" в грузинском храме вновь зазвучали колокола

В 1922 году из храма все ценности были вынесены большевиками. В 1930 году храм вообще закрыли. Что же касается колокольни, точно не известно, в каком году она была разобрана. Выходит, что около ста лет церковь не функционировала.

После распада СССР в 90-х годах часть территории храма была возвращена церкви, но на другой части функционировал техникум. Уже в 2015 году вся территория была передана церкви, рассказал в интервью Sputnik Грузия пресс-секретарь грузинской диаспоры Андро Иванов.

Сейчас на колоколах выгравировано "23.11.20" – это дата, когда восстановление колокольни было завершено.