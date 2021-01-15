"Настоящая травля": Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии

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В третьей серии проекта #Своихнебросаем RT поговорил с журналистом Аллой Березовской. Подробнее - смотрите в видео
В Латвии против семи русскоязычных журналистов возбудили уголовные дела за сотрудничество с МИА "Россия сегодня". Как утверждают спецслужбы, корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС.
По словам Аллы Березовской, предпринятые против журналистов меры - это давление на представителей средств массовой информации.
Смотрите на RT эксклюзивные интервью с фигурантами этого безосновательного уголовного дела в рамках проекта #Своихнебросаем.