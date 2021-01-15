15:10 15 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0062
  • 100 RUB4.4937
  • USD3.2935
Поиск
Видео

"Настоящая травля": Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : RT
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250614358.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210115/250614468/Nastoyaschaya-travlya-Alla-Berezovskaya-o-zaderzhaniyakh-russkoyazychnykh-zhurnalistov-v-Latvii.html

В третьей серии проекта #Своихнебросаем RT поговорил с журналистом Аллой Березовской. Подробнее - смотрите в видео

В Латвии против семи русскоязычных журналистов возбудили уголовные дела за сотрудничество с МИА "Россия сегодня". Как утверждают спецслужбы, корреспонденты нарушили санкционный режим ЕС.

По словам Аллы Березовской, предпринятые против журналистов меры - это давление на представителей средств массовой информации.

Смотрите на RT эксклюзивные интервью с фигурантами этого безосновательного уголовного дела в рамках проекта #Своихнебросаем.

По теме

Травля и свобода слова: задержанные в Латвии русскоязычные журналисты в проекте RT
"Власти хотят, чтобы люди боялись": что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
"Изъяли даже то, что не нужно было": латвийский журналист Андрей Яковлев
Теги:
RT, RT, Журналисты, СМИ


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Объявили настоящую травлю: Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
"Настоящая травля": Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться