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В России начнется массовая вакцинация от COVID-19 - видео

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video: Ruptly / Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210115/250614762/V-Rossii-nachnetsya-massovaya-vaktsinatsiya-ot-COVID-19---video.html

В России со следующей недели начнется массовая вакцинация от коронавируса. Смотрите подробности в видео

Президент РФ Владимир Путин уже поручил правительству подготовить всю необходимую инфраструктуру.

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Спасут ли прививки во второй, еще "более сложный" год пандемии? В каких странах ближнего зарубежья уже вакцинируют "Спутником V"? И можно ли надеяться на препарат якутских ученых из коры березы? Смотрите подробности в нашем видео.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Россия, Россия


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