В России начнется массовая вакцинация от COVID-19 - видео

В России со следующей недели начнется массовая вакцинация от коронавируса. Смотрите подробности в видео

Президент РФ Владимир Путин уже поручил правительству подготовить всю необходимую инфраструктуру.

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Спасут ли прививки во второй, еще "более сложный" год пандемии? В каких странах ближнего зарубежья уже вакцинируют "Спутником V"? И можно ли надеяться на препарат якутских ученых из коры березы? Смотрите подробности в нашем видео.