"Сильное и классическое" - преимущества высшего образования в России - видео

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся брифинг на тему поступления на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.

"Я считаю, что российское образование очень хорошее, сильное, классическое – это первое. Во-вторых, Россия – наш сосед, и тут снимается очень много проблем, ведь жить в России, конечно, дешевле, чем во Франции, к слову. Также ментальность отношений, начиная с единой религии", - председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий.

По его словам, в этой программе принимают участие почти что все страны мира – и американцы едут учиться в Россию, и англичане. "В Англии ведь тоже замечательные вузы и школы, но некоторые англичане едут учиться в Россию, им интересно", - сказал Свентицкий.

С 20 января стартовала кампания по набору абитуриентов и студентов для поступления в 2021-22 году в высшие учебные заведения за счет средств бюджета Российской Федерации. Для участия в отборочных мероприятиях необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте education-in-russia.com. Отправить анкету можно будет до полуночи 20 февраля.