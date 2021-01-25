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"Сильное и классическое" - преимущества высшего образования в России - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (489)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210125/250705076/Silnoe-i-klassicheskoe---preimuschestva-vysshego-obrazovaniya-v-Rossii---video.html

Российское образование имеет множество плюсов из-за своего качества, доступности и ментальной близости с Грузией, заявил председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся брифинг на тему поступления на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.

"Я считаю, что российское образование очень хорошее, сильное, классическое – это первое. Во-вторых, Россия – наш сосед, и тут снимается очень много проблем, ведь жить в России, конечно, дешевле, чем во Франции, к слову. Также ментальность отношений, начиная с единой религии", - председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий.

По его словам, в этой программе принимают участие почти что все страны мира – и американцы едут учиться в Россию, и англичане. "В Англии ведь тоже замечательные вузы и школы, но некоторые англичане едут учиться в Россию, им интересно", - сказал Свентицкий.

С 20 января стартовала кампания по набору абитуриентов и студентов для поступления в 2021-22 году в высшие учебные заведения за счет средств бюджета Российской Федерации. Для участия в отборочных мероприятиях необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте education-in-russia.com. Отправить анкету можно будет до полуночи 20 февраля.

Темы:
Видео-новости из Грузии (489)
Теги:
Николай Свентицкий, образование, Грузия, Россия, Россия


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