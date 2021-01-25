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Медики и юристы – за какими профессиями грузины едут в Россию

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
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Большинство грузин, поступая каждый год в российские вузы, предпочитают медицинский и юридический факультеты, хотя им стоило бы обратить внимание на аграрные и строительные факультеты, в чем тоже нуждается Грузия. Так считает глава КСОРСГ Николай Свентицкий

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий на брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказал о том, какие профессии больше всего интересуют грузинских абитуриентов, поступающих в российские вузы.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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"Очень много заявок на медицинские вузы, на юридические факультеты. Удивляет одно, что очень мало ребят хотят быть аграриями, а об этом надо думать, потому что для нашей страны важны специалисты аграрного сектора, которые бы занялись сельским хозяйством", - отметил Николай Свентицкий на брифинге.

По его словам, абитуриентам из Грузии стоит обратить внимание на профессии аграриев и строителей, так как в будущем они будут востребованными и высокооплачиваемыми.

Николай Свентицкий
© Sputnik / Alex Shlamov
Как грузинским абитуриентам поступить в вузы России? Подробная инструкция

"Я думаю, что наша страна нуждается в таких специалистах, но пока нет такого осознания и понимания этого. Все хотят быть юристами или врачами - но этого мало", - сказал Свентицкий.

С 20 января стартовала кампания по набору абитуриентов и студентов для поступления в 2021-22 году в высшие учебные заведения за счет бюджета Российской Федерации.

Для участия в отборочных мероприятиях необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте education-in-russia.com. Отправить анкету можно будет до полуночи 20 февраля.

Темы:
Видео-новости из Грузии (490)

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Теги:
Вузы России, образование, Россия, Россия, Грузия


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